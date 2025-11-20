Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Genesis bringt mit dem GV60 Magma erstmals eine sportliche Modellreihe an den Start: Leistung und Dynamik stehen im Mittelpunkt.
Genesis bringt mit dem GV60 Magma erstmals eine sportliche Modellreihe an den Start: Leistung und Dynamik stehen im Mittelpunkt. Bild: Richard Parsons/Genesis/dpa-tmn
Genesis bringt mit dem GV60 Magma erstmals eine sportliche Modellreihe an den Start: Leistung und Dynamik stehen im Mittelpunkt.
Genesis bringt mit dem GV60 Magma erstmals eine sportliche Modellreihe an den Start: Leistung und Dynamik stehen im Mittelpunkt. Bild: Richard Parsons/Genesis/dpa-tmn
Mobilität
Genesis sieht Rot: GV60 Magma leitet Sport-Offensive ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hyundai hat die N-Division und Kia die GT-Modelle. Als Dritter im Bunde meldet sich mit dem GV60 Magma jetzt auch die noble Schwester Genesis zum Sport. Die Eckdaten allerdings klingen vertraut.

Le Castellet.

Genesis bittet zum Sport. Nachdem der vornehme Ableger des koreanischen Hyundai-Konzerns bislang vor allem für Luxus stehen wollte, rückt jetzt die Leistung in den Vordergrund. Analog zu den M-Modellen bei BMW oder AMG bei Mercedes legen die Koreaner dafür unter dem Beinamen Magma ebenfalls besonders sportliche Serien ihrer Fahrzeuge auf.

Den Anfang macht dabei das elektrische SUV-Coupé GV60, das jetzt in Frankreich präsentiert wurde und im Sommer in den Handel kommen soll. Preise dafür nannte Genesis noch nicht. 

Der in einem leuchtenden Orange lackierte GV60 Magma leistet nach diesen Angaben bis zu 478 kW/650 PS, beschleunigt in kaum mehr als drei Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 264 km/h. 

Um den eher sterilen E-Antrieb emotional anzureichern, haben die Koreaner nicht nur eine eigene Soundkulisse programmiert. Sondern es gibt zudem eine virtuelle Schaltung mit künstlicher Zugkraftunterbrechung und einem Drehzahlbegrenzer. Wem das alles irgendwie vertraut vorkommt, der irrt nicht: Denn die technische Basis für den eiligen Erstling der Luxusmarke liefert die Konzernmutter Hyundai mit den N-Versionen von Ioniq 5 und Ioniq 6. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:31 Uhr
1 min.
Kantiger Crater: Hyundai stellt rustikalen Geländewagen vor
Hyundai präsentiert mit dem Crater Concept einen robusten Offroader für echte Abenteuer abseits befestigter Straßen.
Zwar haben sie schon reichlich SUV im Programm. Doch ein ernstzunehmender Geländewagen fehlt Hyundai noch. Der Crater könnte die Lücke füllen, falls es die Koreaner mit der Studie ernst meinen würden.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
13:32 Uhr
5 min.
Grausamkeiten und Chancen: Was kann Trumps Friedensplan?
Jeden Tag richtet Russland Zerstörungen in der Ukraine an. US-Präsident Trump will den Krieg stoppen.
Seit über dreieinhalb Jahren verheert Russlands Angriffskrieg das Nachbarland Ukraine. Kiew ist in der Defensive, und das ist auch bei US-Vorschlägen für ein Kriegsende zu spüren.
André Ballin und Friedemann Kohler, dpa
07.11.2025
2 min.
Sportliche N-Version vom Hyundai Ioniq 6 kommt mit 650 PS
Elektrisches Kraftpaket: Hyundai bringt zum Frühjahr den Ioniq 6 auch als N-Modell auf den Markt.
Ein bisschen Spaß muss sein. Deshalb bringt Hyundai jetzt sein zweites elektrisches N-Modell und rüstet den Ioniq 6 mit 650 PS auf. Von der babyblauen Farbe darf man sich nicht täuschen lassen.
Mehr Artikel