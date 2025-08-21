Heiß geliebt und gut gewartet: Der Porsche 911 beim Tüv

Einen Elfer wollen viele, leisten können ihn sich die Wenigsten. Gebrauchtpreise übersteigen manchmal selbst die einstigen Neupreise. Wer nicht ab Werk kauft, kommt meist an top gepflegte Exemplare.

Berlin.

Er ist eine Sportwagenikone, zieht zahlungskräftige Kundschaft an, und das bedeutet: Besitzer eines Porsche 911 nehmen es auch mit der Wartung oft sehr ernst. Die Folge: Exemplare, die bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) in die Mangel genommen werden, zeigen so gut wie keine Mängel. Das trifft zumindest auf die hier betrachteten Generationen 991 und 992 zu, wie dem "Auto Bild TÜV-Report 2025" zu entnehmen ist.