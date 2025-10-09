Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Radwege führen an parkenden Autos vorbei. Mit Rücksicht und dem "Holländischen Griff" sinkt die Gefahr von sogenannten Dooring-Unfällen.
Viele Radwege führen an parkenden Autos vorbei. Mit Rücksicht und dem "Holländischen Griff" sinkt die Gefahr von sogenannten Dooring-Unfällen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Viele Radwege führen an parkenden Autos vorbei. Mit Rücksicht und dem "Holländischen Griff" sinkt die Gefahr von sogenannten Dooring-Unfällen.
Viele Radwege führen an parkenden Autos vorbei. Mit Rücksicht und dem "Holländischen Griff" sinkt die Gefahr von sogenannten Dooring-Unfällen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Mobilität
"Holländischer Griff": Tür-Unfälle mit Radlern vermeiden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer beim Aussteigen die Tür unbedacht öffnet, bringt Radfahrer in Gefahr. Mit einer einfachen Technik lässt sich das Risiko deutlich senken.

Berlin.

Wer am Straßenrand parkt und einfach die Tür öffnet, kann Radfahrer in große Gefahr bringen. Mit etwas Rücksicht und einem speziellen Handgriff sinkt die Gefahr von sogenannten Dooring-Unfällen. 

Dabei, so der Auto Club Europa (ACE), haben Radfahrer keine Chance mehr, der sich öffnenden Autotür auszuweichen. Schlimmstenfalls knallen sie kaum gebremst dagegen. Wie kann man das Szenario vermeiden? Die Lösung kommt aus dem Nachbarland Niederlande und heißt "Holländischer Griff".

Die Blickrichtung soll sich automatisch nach hinten richten

Auch dabei aber gilt: Wer aussteigen will, sollte vorher immer zuerst in den Seitenspiegel und dann über die Schulter schauen, bevor die Tür geöffnet wird. Das passiert dann aber eben mit der besagten Grifftechnik, für die man auch alle Mitfahrer und möglichen Fahrer seines Fahrzeugs sensibilisieren sollte.

Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet. So dreht sich der Oberkörper mit nach links – und der Blick geht "ganz automatisch" nach hinten.

Das gilt natürlich auch für die Mitfahrer im Fond. Von der Beifahrerseite aus öffnet man die Tür entsprechend mit der linken Hand und schaut dadurch nach hinten.

Und je langsamer man die Türen öffnet, desto mehr Zeit ist vorhanden, um die rückwärtige Verkehrslage beobachten und einschätzen zu können. Auch Radler haben auf diese Weise möglicherweise mehr Reaktionszeit.

Es gibt in ganz modernen Autos auch Assistenzsysteme, die warnen, wenn sich ein Fahrzeug von hinten nähert – allerdings rät der ACE dazu, sich nicht darauf zu verlassen. Der Club rät, beim Aussteigen grundsätzlich immer zuerst in den Seitenspiegel und dann über die Schulter zu schauen, bevor man die Tür öffnet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
24.09.2025
7 min.
Diese Tipps können Autodiebstahl verhindern helfen
Ein Aufbruch, der kein Anfang ist - zumindest kein guter für den Besitzer eines gestohlenen Autos. Danach folgt viel Arbeit.
Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko eines Autodiebstahls deutlich senken. Worauf Autofahrer besonders achten sollten. Und warum auch Alufolie helfen kann.
Peter Löschinger, dpa
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
29.09.2025
2 min.
Bei Winterreifen auf genug Restprofil und das Alter achten
Für mehr Sicherheit: Winterreifen sollten mindestens vier Millimeter Restprofil haben.
Bald steht der Radwechsel an. Wenn die Winterreifen schon mehrere Jahre im Einsatz ist, wird es vielleicht Zeit für einen frischen Satz. Oder geht noch ein Jahr? So finden Sie es heraus.
Mehr Artikel