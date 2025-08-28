Je jünger, desto größer - Der VW Touran beim Tüv

Seit über 20 Jahren gibt es den Touran. Man kriegt ihn, anders als die eingestellten Konkurrenten Opel Zafira oder Ford C-Max, auch als jungen Gebrauchten. Ältere Exemplare sind unzuverlässiger.

Berlin.

Er verpackt viel und ist damit ein Familienauto, wahlweise auch mit sieben Sitzen. Baumarkteinkäufe mit Säcken und Latten bewältigt er ebenso gut, wie den Transport von Sportgeräten. Damit ist der VW Touran ein vielseitiges Auto, dessen Van-Konzept der Hersteller auch in Generation Nummer II eins zu eins beibehalten hat. Doch auf dem Prüfstand macht es einen Unterschied, welche Auflage dort vorfährt: Der Touran I ist anfälliger als sein Nachfolger, berichtet der "Auto Bild TÜV-Report 2025".