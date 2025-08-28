Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Arbeit, Sport und Spiel: Vielseitige Vans wie der VW Touran stehen oft auch bei Familien hoch im Kurs - wie stehen seine Aktien als Gebrauchter?
Für Arbeit, Sport und Spiel: Vielseitige Vans wie der VW Touran stehen oft auch bei Familien hoch im Kurs - wie stehen seine Aktien als Gebrauchter? Bild: Volkswagen AG/dpa-tmn
Für Arbeit, Sport und Spiel: Vielseitige Vans wie der VW Touran stehen oft auch bei Familien hoch im Kurs - wie stehen seine Aktien als Gebrauchter?
Für Arbeit, Sport und Spiel: Vielseitige Vans wie der VW Touran stehen oft auch bei Familien hoch im Kurs - wie stehen seine Aktien als Gebrauchter? Bild: Volkswagen AG/dpa-tmn
Mobilität
Je jünger, desto größer - Der VW Touran beim Tüv
Stefan Weißenborn, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit über 20 Jahren gibt es den Touran. Man kriegt ihn, anders als die eingestellten Konkurrenten Opel Zafira oder Ford C-Max, auch als jungen Gebrauchten. Ältere Exemplare sind unzuverlässiger.

Berlin.

Er verpackt viel und ist damit ein Familienauto, wahlweise auch mit sieben Sitzen. Baumarkteinkäufe mit Säcken und Latten bewältigt er ebenso gut, wie den Transport von Sportgeräten. Damit ist der VW Touran ein vielseitiges Auto, dessen Van-Konzept der Hersteller auch in Generation Nummer II eins zu eins beibehalten hat. Doch auf dem Prüfstand macht es einen Unterschied, welche Auflage dort vorfährt: Der Touran I ist anfälliger als sein Nachfolger, berichtet der "Auto Bild TÜV-Report 2025".

  • Modellhistorie: Vornehmlich als Konkurrent des schon 1999 eingeführten Kompaktvans Opel Zafira brachte VW den ersten Touran im Jahr 2003. Die erste Modellpflege erfolgte 2006, die zweite 2010 - wobei diese zumindest äußerlich fast einem Generationswechsel gleichkam.

    2015 löste dann der offizielle Touran II den Ersten ab. Dieser wurde auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) von Volkswagen komplett neu konstruiert und hat damit viel Technik vom Golf VII an Bord. Das Fahrzeug ist gut 13 Zentimeter länger und auch etwas breiter und bietet komplexere Assistenzsysteme als der Vorgänger, darunter einen Abstandstempomat und eine Multikollisionsbremse.
     
  • Karosserie und Varianten: Touran I und Touran II sind Fünftürer. 2007 kam eine Version mit mehr Bodenfreiheit und Kunststoffbeplankung auf den Markt, der Cross Touran. Ebenfalls nur der erste Touran wurde auch als bivalente Erdgasversion mit einem kleinen Benzin-Nottank (11 l) gebaut. Die im Kofferraumboden versenkbare dritte Sitzreihe (zwei Plätze) ist bei beiden Generationen eine Sonderausstattung. Ist sie aufgestellt, verbleibt nur noch wenig Stauraum.
     
  • Abmessungen: Touran I: 4,39 m bis 4,41 m x 1,79 m bis 1,80 m x 1,62 m bis 1,68 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 592 l bis 1.989 l.

    Touran II: 4,53 m x 1,83 m x 1,67 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 834 l bis 1.980 l.
     
  • Stärken: Der Touran zählt zu den Autos, die man etwas überschwänglich oft Raumwunder nennt. Aber es stimmt. Das Volumen ist nicht nur groß, sondern der Platz auch gut nutzbar. Die drei Sitze der zweiten Reihe lassen sich einzeln einklappen oder ganz entnehmen. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schneidet vor allem die zweite Generation gut ab.

    Im Fahrwerkskapitel gibt es "kaum ein Grund zur Beschwerde", so der Report. Die Fußbremse des Touran II wird fast nie beanstandet. Beide Generationen haben "nahezu einwandfreie" Bremsleitungen und -schläuche.
     
  • Schwächen: Den ersten Touran bremsen bei der vierten HU häufig defekte Achsaufhängungen aus, oft verschlissen sind auch dessen Federn und Dämpfer. Auch Fußbremse und Feststellbremse gelten als nicht besonders verlässlich, gemessen an den erhöhten Beanstandungsquoten.

    Nach sieben Jahren und mehr, also ab HU Nummer drei, fällt erhöhter Verschleiß der Bremsscheiben auf. Das trifft also bereits die ältesten Modelle des Touran II, der zudem schon zum ersten Pflichtcheck Probleme mit dem Abblendlicht aufzeigt - noch nur ein Ausrutscher.
     
  • Pannenverhalten: Auch beim ADAC zeigt die Kurve mit der Zweitauflage nach oben. Belegt der erste Touran in der Pannenstatistik des Clubs noch hintere Plätze (Exemplare der Erstzulassungsjahre 2003 bis 2006) oder schneidet mittelmäßig ab (2007 bis 2015), verbucht der ADAC von 2016 bis 2022 eine "hohe Zuverlässigkeit".

    Zu den Pannenschwerpunkten des Touran zählen dem Club zufolge: die Abgasrückführung (2011 bis 2013), Einspritzdüsen (2011, 2013), die Starterbatterie (2003, 2005, 2006, 2015), der Anlasser (2004 und 2005), die Steuerkette (2003) sowie über die ganze Spanne von 2003 bis 2012 das Zündschloss.
     
  • Motoren: Touran I: Benziner (TSI) (Vierzylinder mit Frontantrieb): 75 kW/102 PS bis 125 kW/170 PS, ab 2006 doppelt aufgeladene TSI-Motoren im Programm; Diesel (TDI) (Vierzylinder mit Frontantrieb): 66 kW/90 PS bis 130 kW/177 PS; Erdgasversionen: 80 kW/109 PS und 110 kW/150 PS (TSI).

    Touran II: Benziner (Drei- und Vierzylinder mit Frontantrieb): 81 kW/110 PS bis 132 kW/180 PS; Diesel (Vierzylinder mit Frontantrieb): 81 kW/110 PS bis 140 kW/190 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

  • Touran 1.4 TSI Ecofuel Highline (6/2013); 110 kW/150 PS (Vierzylinder als Erdgasversion); 155.000 Kilometer; 9.044 Euro.
  • Touran 1.0 TSI BMT/Start-Stopp Trendline OPF (6/2019); 85 kW/116 PS (Dreizylinder-Benziner); 87.000 Kilometer; 16.723 Euro.
  • Touran 2.0 TDI BMT/Start-Stopp Active (6/2022); 110 kW/150 PS (Vierzylinder-Diesel); 58.000 Kilometer; ab 28.922 Euro.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
22.08.2025
1 min.
Heiß geliebt und gut gewartet: Der Porsche 911 beim Tüv
Heiß begehrt: Der 911 von Porsche ist eine Ikone - und auch gebraucht meist eine Bank. Aber nicht nur den Kauf, sondern auch die Wartung des Sport-Stars muss man sich leisten können.
Einen Elfer wollen viele, leisten können ihn sich die Wenigsten. Gebrauchtpreise übersteigen manchmal selbst die einstigen Neupreise. Wer nicht ab Werk kauft, kommt meist an top gepflegte Exemplare.
Stefan Weißenborn, dpa
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
15.08.2025
1 min.
Strahlend mit Schatten: Die Mercedes C-Klasse beim Tüv
Begehrter Gebrauchtwagen: Die Qualitäten einer gebrauchten C-Klasse haben sich längst rumgesprochen - doch auf eine Sache sollte man vor dem Kauf besonders achten.
Die C-Klasse von Mercedes ist gefragt. Ein Grund: Das Auto der repräsentativen Marke ist ziemlich robust. Vor allem ein Manko aber zieht sich durch und sollte vor dem Kauf genau überprüft werden.
Stefan Weißenborn, dpa
Mehr Artikel