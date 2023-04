Jeep Avenger im Test: Der robuste Allrounder für die Stadt

Aber Jeep legt Wert darauf, dass dieser Baukasten für den Avenger zumindest gründlich modernisiert wurde: Als erster bekommt er deshalb die von 50 auf 54 kWh vergrößerte Batterie und den stärkeren Motor, der jetzt 116 kW/156 PS leistet. Bei den anderen Konzernmodellen sind es höchstens 100 kW/136 PS.

Das Drehmoment liegt allerdings weiter bei 260 Nm. Für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 braucht der Avenger 9,0 Sekunden, und das Spitzentempo ist wie bei den anderen Stellantis-Stromern auf 150 km/h begrenzt. Aber dafür steigt die Reichweite und liegt nun bei soliden 400 Kilometern. Nur beim Laden hat sich wenig getan: Mit 11 kW an der Wallbox und bis zu 100 kW an der Gleichstromsäule ist der Avenger allenfalls Durchschnitt.

Unverkennbar ein Jeep

Auch wenn alles neu ist am Jeep, er nicht in den USA gebaut wird, sondern in Polen, und er jenseits des Atlantiks erst gar nicht in den Handel kommt, lässt sich seine Herkunft nicht übersehen. So trägt auch der Avenger den Grill mit den sieben Schlitzen und die trapezförmigen Radläufe. Typisch Jeep ist ebenso das robuste und moderne Ambiente mit digitalen Instrumenten, einem großen Touchscreen und zahlreichen Ablagen.

Und noch eine Tradition führt der Avenger fort: die "Eastereggs". Zu den kleine Überraschungen, die die Designer an den merkwürdigsten Stellen versteckt haben, gehört etwa der kleine Junge mit dem Fernglas am Rahmen der Frontscheibe. Und an der Heckscheibe befinden sich seltsame Flecken, die durch den Rückspiegel betrachtet plötzlich ein Gebirgsmassiv ergeben.

Die Abenteuerlust ist passé