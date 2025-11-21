Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hyundai präsentiert mit dem Crater Concept einen robusten Offroader für echte Abenteuer abseits befestigter Straßen.
Hyundai präsentiert mit dem Crater Concept einen robusten Offroader für echte Abenteuer abseits befestigter Straßen. Bild: Hyundai/dpa-tmn
Mobilität
Kantiger Crater: Hyundai stellt rustikalen Geländewagen vor
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwar haben sie schon reichlich SUV im Programm. Doch ein ernstzunehmender Geländewagen fehlt Hyundai noch. Der Crater könnte die Lücke füllen, falls es die Koreaner mit der Studie ernst meinen würden.

Los Angeles.

Hyundai schürt die Träume nach Freiheit und Abenteuer: Auf der Auto Show in Los Angeles haben die Koreaner dafür das Crater-Concept enthüllt. Der ebenso rustikale wie robuste Geländewagen folgt Vorbildern wie dem Jeep Wrangler, dem Ford Bronco oder der Mercedes G-Klasse. Er ist für Abenteuer gedacht, die dort beginnen, wo der Asphalt zu Ende ist.

Deshalb steht der kantige Koloss auf großen Ballonreifen mit grobem Profil, hat extra viel Bodenfreiheit, massive Schutzplanken um Unterboden und den Flanken und eine expeditionsreife Zusatzausstattung vom Notfallset bis zur Rundum-Beleuchtung.

Ernsthafte Absichten zur Produktion des Crater-Konzepts haben die Koreaner offenbar nicht. Deshalb verlieren sie auch kein Wort zum denkbaren Antrieb des Showcars. (dpa)

