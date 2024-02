Karnevalszeit: So fahren Narren sicher Auto

Mit Fasching wird die Fastenzeit vor Ostern eingeläutet. Für viele bedeutet das, noch einmal richtig zu feiern. Wer sich im Anschluss unter Alkoholeinfluss hinters Steuer setzt, riskiert hohe Strafen.

Berlin.

Mitte Februar heißt es wieder "Helau!" und "Alaaf!". An Karneval wird vielerorts ausgelassen gefeiert und in geselliger Runde getrunken. Wer als Narr mit dem Auto unterwegs ist, sollte einiges beachten. Hier gibt es nicht nur klare Regeln, wenn es um Alkohol geht, sondern auch was die Versicherung im Falle eines Unfalls zahlt.