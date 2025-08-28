Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Genau hinschauen: In bestimmten Fällen kann es nach beglichenen Unfallschäden Einträge in das sogenannte HIS-Register geben.
Genau hinschauen: In bestimmten Fällen kann es nach beglichenen Unfallschäden Einträge in das sogenannte HIS-Register geben. Bild: Robert Günther/dpa-tmn
Genau hinschauen: In bestimmten Fällen kann es nach beglichenen Unfallschäden Einträge in das sogenannte HIS-Register geben.
Genau hinschauen: In bestimmten Fällen kann es nach beglichenen Unfallschäden Einträge in das sogenannte HIS-Register geben. Bild: Robert Günther/dpa-tmn
Mobilität
Kfz-Unfallschaden: Bleibt Eintrag im Versicherer-Register?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein beglichener Unfallschaden nach einem Verkehrsunfall kann einen Eintrag im Versicherer-Register HIS nach sich ziehen. Doch was ist, wenn nach zunächst fiktiver Abrechnung doch repariert wurde?

München.

Unter bestimmten Umständen kann ein Schadensfall von einer Versicherung im sogenannten Hinweis- und Informationssystem der Versicherer (HIS) eingetragen werden. Etwa bei atypischen Schadenhäufigkeiten oder anderen Auffälligkeiten. Vereinfacht gesagt soll diese Datenbank helfen, Versicherungsbetrug zu verhindern.

Im Bereich Kfz könnte etwa ein auf Basis eines Gutachtens oder eines Kostenvoranschlags fiktiv abgerechneter Schaden zu so einem Eintrag führen. Kommen später weitere Schäden am selben Fahrzeug hinzu, kann das zu einer genaueren Schadenfallprüfung führen - damit bereits regulierte Schäden nicht erneut beim Versicherer abgerechnet werden.

Wer einen Schaden fiktiv abrechnet, jedoch keine vollständige und fachgerechte Reparatur nachvollziehbar darlegen oder nachweisen kann, kann eine Löschung dieser Daten darum auch nicht verlangen. Das zeigt eine Entscheidung (Az.: 17 S 6937/24) des Landgerichts (LG) München. Auf den Fall verweist die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV).

Fiktive Abrechnung nach dem Verkehrsunfall

Konkret ging es um die Geschehnisse nach einem Verkehrsunfall. Der Halter des dabei beschädigten Autos verlangte als späterer Kläger Schadenersatz von der Versicherung des Verursachers. Die Höhe der Reparaturkosten ermittelte ein Sachverständiger, den der Halter beauftragt hatte. Am Ende ergab sich ein Betrag von 6.717 Euro, den der Halter fiktiv abrechnen wollte, sprich auf Gutachtenbasis und ohne Nachweis einer Reparatur.

Dem folgend meldete die beklagte Versicherung dieses Ereignis an das HIS-System. Als Meldegrund wurde "fiktive Abrechnung" übermittelt. Später indes ließ der Kläger das Auto reparieren. Um diesen Vorgang zu belegen, reichte er eine sogenannte Reparaturbestätigung eines Sachverständigen ein.

Der Kläger begehrte daraufhin die Löschung der HIS-Meldung sowie die Erstattung der für die Reparaturbestätigung angefallenen Kosten in Höhe von 150,01 Euro brutto. Die in der Betätigung enthaltenen sechs Bilder zeigten das Fahrzeug allerdings nur aus größerer Distanz. Auch der Sachverständige selbst gab in den Unterlagen an, dass er ausschließlich visuell und ohne Demontage von Anbauteilen geprüft hatte.

So urteilt das Landgericht München

Die Klage des Versicherungsnehmers wies das LG München ab - in vollem Umfang. Das Gericht stellte klar, dass die Voraussetzungen für eine Löschung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nicht erfüllt seien. So wäre die durchgeführte Reparatur nicht fachgerecht und vollständig nachgewiesen worden.

Auf den Bildern sei nur eine äußere Instandsetzung ohne Bezug zu den im Gutachten beschriebenen Reparaturschritten zu sehen. Ganz speziell fehlte ein Abgleich mit dem Reparaturweg des Gutachtens sowie ein Nachweis über den Einbau von Originalersatzteilen.

Auch war den Angaben zufolge nicht klar, welche Arbeiten konkret überhaupt durchgeführt worden waren. Negativ wertete das Gericht zudem, dass nicht der ursprüngliche Sachverständige, sondern ein anderer die Bestätigung für die Reparatur ausgestellt hatte.

So kann selbst bei nachgewiesener Reparatur ein HIS-Beitrag trotzdem bestehen bleiben. Etwa, wenn unklar ist, ob der Schaden ganz und fachgerecht behoben wurde oder wenn ein repariertes Auto einen größeren Wertverlust erlitten hat. Es muss immer konkret im Einzelfall abgewogen werden - vereinfacht gesagt zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und dem berechtigten Interesse der Versicherer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Falsch getankt - was nun?
Oft wird man erst stutzig, wenn bereits die falsche Flüssigkeit fließt. Wurde der Motor noch nicht gestartet, reicht unter Umständen das Abpumpen des Gemisches.
Es kann schneller passieren, als man denkt: schon steckt die falsche Zapfpistole im Tank und ungeeigneter Kraftstoff fließt hinein. Was Sie in so einem Fall machen können - und was Sie lassen sollten.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
04.08.2025
2 min.
Das sind Indizien für einen fingierten Verkehrsunfall
Kein Schadenersatz bei Absprache: Wer mit einem gestellten Unfall Geld kassieren will, geht leer aus.
Fiktive Abrechnung, persönliche Beziehung, merkwürdiger Unfallhergang: Was ein Gericht bei einem Verkehrsunfall als Hinweise auf einen Versicherungsbetrug wertet.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel