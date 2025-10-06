Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bislang war Kia hierzulande für Pkw bekannt: Der Hersteller präsentiert nun mit dem PV5 sein erstes vollelektrisches Shuttle.
Bislang war Kia hierzulande für Pkw bekannt: Der Hersteller präsentiert nun mit dem PV5 sein erstes vollelektrisches Shuttle. Bild: Kia/dpa-tmn
Bislang war Kia hierzulande für Pkw bekannt: Der Hersteller präsentiert nun mit dem PV5 sein erstes vollelektrisches Shuttle.
Bislang war Kia hierzulande für Pkw bekannt: Der Hersteller präsentiert nun mit dem PV5 sein erstes vollelektrisches Shuttle. Bild: Kia/dpa-tmn
Mobilität
Kia kontert Bulli & Co jetzt mit dem elektrischen PV5
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kia bietet jetzt auch in Europa leichte Nutzfahrzeuge an und hat dafür eigens eine Flotte von Elektrotransportern entwickelt. Der Erste kommt noch dieses Jahr – und bleibt nicht lange alleine.

Seoul.

Kia fühlt sich jetzt auch in Europa buchstäblich zu Größerem berufen. Nachdem die Koreaner bei uns bislang nur Pkw angeboten haben, wollen sie jetzt auch ins Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen einsteigen. Dafür haben sie eine neue Plattform entwickelt und eine ganze Fahrzeugfamilie konzipiert, die rein elektrisch ist und ihren Einstand noch in diesem Jahr mit dem PV5 gibt.

Im gleichen Segment zu Hause wie der VW Transporter oder der Ford Transit, soll er im November in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Es gibt ihn für Preise ab 38.290 Euro als Kleinbus oder für 900 Euro mehr auch als Kastenwagen.

Los geht es mit einer Version von 4,70 Metern Länge und 3,00 Metern Radstand, die bis zu sieben Sitzplätze bietet oder 4,4 Kubikmeter Ladung von bestenfalls 790 Kilo schultern kann. Später soll noch eine kurze Variante folgen und eine mit hohem Dach.

Auch beim Antrieb befriedigt Kia verschiedene Bedürfnisse. Im vorläufigen Basismodell hat der PV5 einen Frontmotor mit 89 kW/122 PS und einen 51,5 kWh großen Akku für bestenfalls 297 Normkilometer. Alternativ kommt der Korea-Bulli mit 120 kW/163 PS, 71,2 kWh und 416 Kilometer Normreichweite. Später ist zur Preiskorrektur nach unten ein 43,3 kWh-Akku geplant, so Kia.

Ganze Modellfamilie ist geplant

Mit der neuen Plattform haben die Koreaner noch viel vor. Für größere Transportaufgaben haben sie ab 2027 bereits einen PV7 und einen PV9 angekündigt, und als Studien gibt es einen PV3 und einen PV1, mit denen die letzte Meile abgedeckt werden soll. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
22.09.2025
2 min.
Neuer Kia EV4 kommt im Herbst – zwei Akku-Größen zur Wahl
Neuer in der elektrischen Kompaktklasse: Kia schickt noch im Herbst den EV4 als Steilheck ins Rennen um die Käufergunst.
Mit dem EV4 startet Kia eine Alternative zu ID.3 & Co. in Europa. Welche Akku-Optionen und Ausstattungen zur Wahl stehen, erfahren Sie hier.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
23.09.2025
5 min.
Mit dem EV4 hat Kia die europäischen E-Fahrer im Blick
Glatte Front mit Familiengesicht: Das moderne Design will vielen gefallen - und gibt sich daher weniger exaltiert.
Der EV6 ist vielen ein wenig zu exaltiert, der EV9 zwei Nummern zu groß und der EV3 dagegen zu klein – bislang konnte es Kia den Europäern nicht so richtig recht machen. Der EV4 soll das nun ändern.
Thomas Geiger, dpa
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
Mehr Artikel