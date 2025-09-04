Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der neue Porsche Cayenne bietet erstmals kabelloses Laden per Induktion mit bis zu 11 kW Leistung.
Der neue Porsche Cayenne bietet erstmals kabelloses Laden per Induktion mit bis zu 11 kW Leistung. Bild: Porsche AG/dpa-tmn
Der neue Porsche Cayenne bietet erstmals kabelloses Laden per Induktion mit bis zu 11 kW Leistung.
Der neue Porsche Cayenne bietet erstmals kabelloses Laden per Induktion mit bis zu 11 kW Leistung. Bild: Porsche AG/dpa-tmn
Mobilität
Kommender Porsche Cayenne lädt kabellos
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was beim Handy klappt und bei der Zahnbürste, soll jetzt auch beim Auto funktionieren: Wenn der neue Porsche Cayenne kommt, braucht der zum Laden kein Kabel mehr. Dafür braucht der Fahrer aber Geduld.

Stuttgart.

Porsche will das Laden beim Elektroauto noch leichter machen. Wenn der Stuttgarter Hersteller im kommenden Frühjahr die dann voll elektrische vierte Generation des Cayenne bringt, soll der Geländewagen nicht nur mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW aufwarten, sondern als erstes E-Fahrzeug auch induktiv und damit ohne Kabel laden können, kündigt der Hersteller an. Damit hält im Auto eine Technik Einzug, die bei Smartphones oder elektrischen Zahnbürsten bereits seit Jahren verbreitet ist.Möglich macht das eine etwa einen Quadratmeter große Ladeplatte, die drinnen wie draußen auf dem Parkplatz installiert werden kann. Stellt man den Cayenne mit Hilfe der Parksensoren und Kameraüberwachung passgenau darüber ab, reduziert die Luftfederung die Bodenfreiheit und ohne physischen Kontakt fließt Strom in die am Wagenboden installierte Aufnahmeplatte.

Platte mit 11 Kilowatt Ladeleistung

Die Leistung des Systems gibt Porsche mit 11 kW an, so dass der 113 kWh große Akku des SUV im Idealfall über Nacht wieder voll ist. Preise für das System nennt Porsche noch nicht.

Zwar machen die Schwaben mit dem Cayenne den Anfang, wollen aber auch künftige E-Fahrzeuge oder Plug-in-Hybride damit ausrüsten. Außerdem reklamiert der Sportwagenhersteller die bei einem Zulieferer im Auftrag entwickelte Technik nicht dauerhaft für sich. Mittelfristig könnten dann etwa vor Hotels oder auf Firmenparkplätzen entsprechend vorgerüstete E-Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller die gleichen Ladeplatten nutzen und das Kabel künftig häufiger einfach stecken lassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
26.08.2025
2 min.
Nur noch elektrisch: Vierte Cayenne-Baureihe kurz vor Start
Neben einer besseren Performance soll die neue Cayenne-Generation auch mehr Platz bieten.
Mehr Platz, mehr Power, rein elektrisch: Porsche kündigt den neuen Cayenne für 2026 an. Als erstes E-Auto kann er 3,5 Tonnen ziehen – und behält trotzdem den Benziner-Vorgänger im Programm.
21.08.2025
8 min.
Rechnen, dann reisen: E-Auto und Verbrenner im Vergleich
Rüssel rein... oder eben den Stecker: Von der Haptik her ähneln sich das Tanken und das Laden.
Elektroautos: gut fürs Klima, aber ein Minus fürs Konto? Dieses Bild stimmt nur noch bedingt. Denn inzwischen kann sich ein Umstieg lohnen – zumindest so lange man das Auto behält.
Thomas Geiger, dpa
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
Mehr Artikel