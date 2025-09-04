Kommender Porsche Cayenne lädt kabellos

Was beim Handy klappt und bei der Zahnbürste, soll jetzt auch beim Auto funktionieren: Wenn der neue Porsche Cayenne kommt, braucht der zum Laden kein Kabel mehr. Dafür braucht der Fahrer aber Geduld.

Stuttgart. Porsche will das Laden beim Elektroauto noch leichter machen. Wenn der Stuttgarter Hersteller im kommenden Frühjahr die dann voll elektrische vierte Generation des Cayenne bringt, soll der Geländewagen nicht nur mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW aufwarten, sondern als erstes E-Fahrzeug auch induktiv und damit ohne Kabel laden können, kündigt der Hersteller an. Damit hält im Auto eine Technik Einzug, die bei Smartphones oder elektrischen Zahnbürsten bereits seit Jahren verbreitet ist.Möglich macht das eine etwa einen Quadratmeter große Ladeplatte, die drinnen wie draußen auf dem Parkplatz installiert werden kann. Stellt man den Cayenne mit Hilfe der Parksensoren und Kameraüberwachung passgenau darüber ab, reduziert die Luftfederung die Bodenfreiheit und ohne physischen Kontakt fließt Strom in die am Wagenboden installierte Aufnahmeplatte.

Platte mit 11 Kilowatt Ladeleistung

Die Leistung des Systems gibt Porsche mit 11 kW an, so dass der 113 kWh große Akku des SUV im Idealfall über Nacht wieder voll ist. Preise für das System nennt Porsche noch nicht.



Zwar machen die Schwaben mit dem Cayenne den Anfang, wollen aber auch künftige E-Fahrzeuge oder Plug-in-Hybride damit ausrüsten. Außerdem reklamiert der Sportwagenhersteller die bei einem Zulieferer im Auftrag entwickelte Technik nicht dauerhaft für sich. Mittelfristig könnten dann etwa vor Hotels oder auf Firmenparkplätzen entsprechend vorgerüstete E-Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller die gleichen Ladeplatten nutzen und das Kabel künftig häufiger einfach stecken lassen. (dpa)