Lebenszeichen von Lancia: Neuer Ypsilon kurz vor Premiere

Nach langer Pause meldet sich Lancia auf dem internationalem Parkett zurück und bereitet mit einem neuen Ypsilon das große Comeback vor. Und das soll nur den Anfang sein.

Turin.

Lancia bereitet sein Comeback vor. Die italienische Nobelmarke hatte schon vor Jahren alle Aktivitäten im Ausland eingestellt. In Italien war der Hersteller nur noch mit einem uralten Ypsilon am Markt. Nun soll noch in diesem Jahr eine elektrische Neuauflage des Kleinwagens vorgestellt und dann auch wieder international verkauft werden. Das hat der italienische Hersteller im Vorfeld der Premiere bestätigt, nachdem bei den Vorbereitungen erste Fotos des Hoffnungsträgers aufgetaucht und autorisiert worden sind.