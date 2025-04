Lexus ES wird zum Oberklasse-Stromer

Lexus möchte mit einer elektrischen Limousine in der Oberklasse mitfahren. Dafür bringen die Japaner den neuen ES in Stellung, lassen die alte Welt aber nicht ganz hinter sich.

Shanghai.

Auch Lexus elektrifiziert immer mehr Modelle. Und jetzt ist die Limousine des ES dran. Der Konkurrent für Fahrzeuge wie 5er BMW, Mercedes E-Klasse oder Audi A6 feiert auf der Autoshow in Shanghai gerade in der achten Generation seine Premiere. Er soll nach dem Start in China und den USA binnen Jahresfrist auch nach Europa kommen, wie der Hersteller mitteilt.