Lucid Gravity: Was kann das starke Elektro-SUV aus den USA?

Sieht aus wie ein schnittiges SUV, hat einen Innenraum wie ein Van und fährt wie ein Sportwagen: So soll der Lucid Gravity zum Star in der elektrischen Luxusklasse werden. Aber das hat seinen Preis.

Berlin.

Es tut sich was am oberen Ende des SUV-Segments. Während die etablierten Luxus-Marken bei der Elektrifizierung ihrer ganz großen Geländewagen noch zögern, lockt der amerikanische Newcomer Lucid mit dem Gravity all jene Kunden, denen leistungsstarke Autos wie der Hyundai Ioniq 9, der Kia EV9 oder der Volvo EX90 immer noch nicht stark genug sind.