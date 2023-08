Masse und Klasse: Fisker plant drei weitere Modellreihen

Los Angeles.

Henrik Fisker will die nach ihm benannte Automarke zum Vollsortimenter machen und bis 2025 drei weitere Baureihen auf den Markt bringen. Das teilte der Hersteller in Los Angeles mit. Die Ankündigung folgt in kurzem Abstand zur Einführung des elektrischen Fisker-Erstlings Ocean Ende Juli. Zum einen hat Fisker eine auf 999 Exemplare limitierte Kleinserie im Blick: Das viertürige Cabriolet Ronin soll 2024 zu Preisen ab 385 000 US-Dollar (rund 353 000 Euro) in den Handel gehen. Es bietet dem Hersteller zufolge fünf Sitze, wird mit über 735 kW/1000 PS in weniger als zwei Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen und mit einer Akkuladung mehr als 1000 Kilometer weit kommen.