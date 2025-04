Mazda kündigt Mittelklasse-SUV EX-60 an

Lange hat Mazda mit dem reinen E-Antrieb gefremdelt, jetzt geht es Schlag auf Schlag: Die Japaner stellen der Limousine 6e ein SUV zur Seite. Es startet in China, dürfte aber bald auch zu uns kommen.

Shanghai. Mazda bringt sein nächstes Elektroauto an den Start. Auf der Shanghai Autoshow hat das Unternehmen jetzt ein neues Mittelklasse-SUV enthüllt: Der EX-60 soll in China noch in diesem Sommer gegen Konkurrenten wie das Tesla Model Y antreten und wird später auch in Europa erwartet.

Dort würde er sich zur technisch eng verwandten Limousine Mazda 6e gesellen, die ebenfalls aus China importiert wird. Denn beide Modelle haben zwar ein typisches Mazda-Design, stammen aber vom Kooperationspartner Changan.

Für China als reine Batterievariante - und mit Range Extender

Für China stellt Mazda das rund 4,80 Meter lange SUV in einer reinen Batterievariante mit rund 600 Kilometern Reichweite in Aussicht. Außerdem bieten die Japaner den Wagen dort auch mit einem sogenannten Range Extender an.

Bei dem Range Extender handelt es sich um einen kleinen Verbrennermotor, der während der Fahrt einen Generator zum Aufladen des Akkus antreibt. Damit steigt der Aktionsradius des EX-60 laut Mazda auf über 1.000 Kilometer. (dpa)