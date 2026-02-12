MENÜ
Von wegen „Gelernt ist gelernt“: Redakteur Andreas Rentsch hat seinen Führerschein seit 1993, kam aber bei der Übungsstunde im Simulator trotzdem ins Schwitzen.
Monitorbild des Simulators aus der Fahrerperspektive: So sieht ein professionelles Trainingswerkzeug für angehende Autofahrer aus.
„Für mich ist das ein Gerät zum Erlernen grundlegender Fähigkeiten: Schalten, Lenken, Gucken“: Fahrlehrer Falko Schurig kennt die Möglichkeiten und Grenzen des Simulators.
Von wegen „Gelernt ist gelernt“: Redakteur Andreas Rentsch hat seinen Führerschein seit 1993, kam aber bei der Übungsstunde im Simulator trotzdem ins Schwitzen.
Monitorbild des Simulators aus der Fahrerperspektive: So sieht ein professionelles Trainingswerkzeug für angehende Autofahrer aus.
„Für mich ist das ein Gerät zum Erlernen grundlegender Fähigkeiten: Schalten, Lenken, Gucken“: Fahrlehrer Falko Schurig kennt die Möglichkeiten und Grenzen des Simulators.
Mobilität
Meine erste Fahrstunde im Simulator – was lernt man da?
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Simulatoren sollen künftig häufiger in der Fahrausbildung eingesetzt werden. Unser Autor hat 32 Jahre Fahrpraxis und in Frankenberg ausprobiert, was das für den realen Verkehrsalltag bringt - mit überraschendem Fazit.

„Hallo! Heute geht‘s wieder auf die Autobahn“, kündigt die sonore Stimme in meinem Kopfhörer an. „Du wirst selbstständig auf- und abfahren, einer Umleitung folgen, und ich zeige dir, wie man ein Autobahnkreuz befährt. Brems, drück die Kupplung, starte bitte den Motor und fahr los.“ Unwillkürlich rutsche ich in meinem Sitz hin und...
