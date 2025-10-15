Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vision Iconic präsentiert sich als luxuriöses XXL-Coupé: Das Showcar erinnert mit seinem Design an den legendären Autobahn-Kurier der 1930er-Jahre und verbindet klassische Eleganz mit modernster Technik.
Die Vision Iconic präsentiert sich als luxuriöses XXL-Coupé: Das Showcar erinnert mit seinem Design an den legendären Autobahn-Kurier der 1930er-Jahre und verbindet klassische Eleganz mit modernster Technik. Bild: Mercedes-Benz AG/dpa-tmn
Die Vision Iconic präsentiert sich als luxuriöses XXL-Coupé: Das Showcar erinnert mit seinem Design an den legendären Autobahn-Kurier der 1930er-Jahre und verbindet klassische Eleganz mit modernster Technik.
Die Vision Iconic präsentiert sich als luxuriöses XXL-Coupé: Das Showcar erinnert mit seinem Design an den legendären Autobahn-Kurier der 1930er-Jahre und verbindet klassische Eleganz mit modernster Technik. Bild: Mercedes-Benz AG/dpa-tmn
Mobilität
Mercedes Vision Iconic holt Autobahnkurier ins E-Zeitalter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer zum ersten Mal die Studie Vision Iconic sieht, denkt unweigerlich an den legendären Autobahnkurier aus den 1930er Jahren. Doch der neue Luxusliner soll in die Zukunft weisen.

Shanghai.

Mercedes hat eine neue Luxussegment-Studie entwickelt: In Shanghai haben die Schwaben die Vision Iconic enthüllt, die als XXL-Coupé weit jenseits von fünf Metern deutlich oberhalb der S-Klasse positioniert ist.

Mit dem wiederentdeckten Wappengrill, der jetzt freilich die Bühne für aufwendige Lichtspiele ist, mit dem stattlichen Format und dem schnittigen Heck erinnert das Schaustück bewusst an den Autobahnkurier, der in den 1930er Jahren als der ultimative Reisewagen galt. Doch lenken der Hersteller den Blick zugleich in die Zukunft. Schließlich fährt die Studie rein elektrisch.

Neuinterpretation eines eiligen Dauerläufers

Wie weit die Reise diesmal geht und wie schnell die Neuinterpretation des eiligen Dauerläufers von einst ist, lässt Mercedes offen. Zwar gibt es Fotos vom Interieur, das einem bewusst analogen Ansatz folgt und eher mit Glas und Geschmeide punkten will als mit Grafiken.

Doch zur Technik macht Mercedes keine Angaben. Allerdings werden Fahrleistungen auch nebensächlich. Denn in der Vision der Entwickler übernimmt das Steuer der Computer und chauffiert die Insassen autonom ans Ziel.

Solarlack soll für neue Energie sorgen

Einzig ein paar exotische Details benennt der Hersteller, mit denen die Entwickler bei dem Einzelstück experimentieren, um sie in ein, zwei Fahrzeuggenerationen in Serie zu bringen. So haben sie etwa einen speziellen Solarlack aufgetragen, der im Jahr die Energie für rund 12.000 Kilometer vom Himmel holen soll. Außerdem gibt es neuartige Computer, die ähnlich dem menschlichen Gehirn funktionieren und bis zu 90 Prozent weniger Energie verbrauchen sollen. 

Damit nicht nur das Auto etwas hermacht, sondern auch die Insassen, haben sich die Designer nicht aufs Blech beschränkt: Zusammen mit dem Auto hat Mercedes auch eine eigene Mode-Kollektion präsentiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
2 min.
Mercedes V-Klasse: Neustart mit VLE im ersten Halbjahr 2026
Mercedes startet 2026 mit der neuen V-Klasse mit dem VLE mit einer Reichweite von über 500 Kilometern und Allradlenkung.
Langsam wird es erst Ernst für die neue Mercedes V-Klasse: In Spanien beginnt bald die Produktion und im ersten Halbjahr 2026 startet der VLE dann im Handel.
14:39 Uhr
3 min.
Union diskutiert vor Klausur über Umgang mit der AfD
Die Debatte um den Umgang mit der AfD ist in der CDU erneut entbrannt. (Symbolbild)
Am Sonntag und Montag will sich die CDU-Führung bei einer Klausurtagung für die Landtagswahlen im nächsten Jahr aufstellen. Kernfragen: Wie will sie der AfD begegnen.
14:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Bald wird über den Köpfen der Fans Strom erzeugt.
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.
Erik Anke
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14.10.2025
2 min.
Neuauflage des Nissan Leaf startet bei knapp 37.000 Euro
Der Nissan Leaf kehrt im Frühjahr 2026 als Crossover-Coupé zurück.
Er war ein Vorreiter der Elektrifizierung und ist dann irgendwie unter die Räder gekommen. Aber jetzt bringt Nissan den Leaf zurück - und beugt sich dabei einem allgegenwärtigen Designtrend.
Mehr Artikel