Mercedes will nächste V-Klasse zum Luxusliner machen

Liegesessel, Minibar und ein Bildschirm größer als der Fernseher im Wohnzimmer: Wenn Mercedes auch nur die Hälfte seiner Studie Vision V wahr macht, sieht eine S-Klasse dagegen fast spartanisch aus.

Shanghai. Mercedes stimmt auf die nächste Generation der V-Klasse ein und lockt dabei mit reichlich Luxus. Auf der Autoshow in Shanghai haben die Schwaben dafür jetzt die Studie "Vision V" enthüllt, die einen Ausblick auf das künftige Top-Modell des elektrischen Vans gibt.

Statt konventioneller Sitze gibt’s im Fond zwei sogenannte Captain Chairs mit besonders futuristischem Design, elektrischer Beinauflage und Massagefunktion sowie ein Sideboard mit Minibar und integriertem Schachspiel.

Vor den Insassen surrt auf Knopfdruck ein 65 Zoll großer Flachbildschirm aus dem Boden und stellt sich vor die Trennwand zum Fahrer. Und wer statt Hollywood-Filmen, Videospielen oder Karaoke-Partys lieber Entspannung sucht, dem zeigt die Vision V meditative Landschaften und spielt beruhigende Musik aus 42 Lautsprechern.

Auch familienfreundliche Version erwartet

Mit dieser Ausstattung reagiert Mercedes auf den vor allem in Asien sichtbaren Trend, dass VIPs und Vorstandsvorsitzende immer öfter in Vans chauffiert werden als in konventionellen Limousinen wie der S-Klasse. Dazu passt auch der schillernde Auftritt der deutlich über fünf Meter langen Studie mit riesigem LED-Grill, viel Chrom-Zierrat auf Felgen und Flanken und einem roten Leuchtring am Heck.

Die technische Basis dafür bildet der Baukasten Van.EA, aus dem Mercedes künftig alle Großraumlimousinen und Transporter konstruieren will. Er soll laut Unternehmensangaben mit 800 Volt-Akkus für kurze Ladezeiten und Reichweiten von teilweise mehr als 500 Kilometern 2026 an den Start gehen.

Zwar macht Mercedes mit der "Vision V" auf Luxus und wird die neuen Vans je nach Radstand und Ausstattung deshalb auch VLE und VLS nennen. Doch aus dem gleichen Baukasten sollen nach Herstellerangaben auch familienfreundliche Großraumlimousinen sowie die Nachfolger von Vito und Sprinter entstehen, die sich an Handel, Handwerk und Gewerbe richten. (dpa)