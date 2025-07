MG bringt Oberklasse-Modelle mit Hightech-Ausstattung

Bislang haben sie bezahlbare Massen-Autos gebaut. Mit den Nobelmodellen IM5 und IM6 soll der Sprung nach oben gelingen. In Deutschland hat die Konkurrenz aber noch Schonfrist.

London.

Die China-Marke MG strebt in die Oberklasse. Nachdem die Tochter des SAIC-Konzerns mit bezahlbaren Autos für die breite Masse bei uns zum größten Importeur aus dem Reich der Mitte geworden ist, wollen sie mit der Limousine IM5 und dem SUV IM6 in der Oberklasse punkten. Beide kommen laut MG noch in diesem Sommer in die ersten europäischen Länder und werden später auch in Deutschland erwartet.