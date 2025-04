Mitsubishi bringt den Outlander zurück

Er war der Erste seiner Art. Doch ausgerechnet als der Plug-in-Antrieb so richtig in Mode kam, nahm Mitsubishi den Outlander von Markt. Jetzt kommt er in der vierten Generation zurück.

Friedberg.

Mitsubishi bringt den Outlander zurück. Im April soll der Urvater der SUV mit Plug-in-Antrieb wieder gegen Modelle wie Toyota RAV-4 oder Ford Kuga antreten. Die Preise für den 4,72 Meter langen Fünfsitzer beginnen bei 49.990 Euro, teilte der Hersteller mit.

Gegenüber dem Vorgänger ein wenig gewachsen und vor allem mit reichlich Digitaltechnik und ein bisschen mehr Chic in Interieur aufgewertet, fährt der Outlander weiterhin mit einer Kombination aus einem Benziner, zwei E-Motoren und einem Pufferakku.

E-Motoren und Verbrenner in Arbeit vereint

Der Benziner hat 2,4 Liter Hubraum und wirkt mit 100 kW/136 PS auf die Vorderachse. Dort arbeitet zudem ein Elektromotor mit 85 kW/116 PS. Und damit der Geländewagen sich auch ins Gelände wagen kann, gibt’s eine zweite E-Maschine mit 100 kW/136 PS an der Hinterachse und damit Allradantrieb. Die Systemleistung gibt der Hersteller mit 225 kW/306 PS an. Rein elektrisch schafft der Outlander 135, mit vereinten Kräften 170 km/h.

Gespeist werden die E-Maschinen aus einem auf 22,7 kWh vergrößerten Akku, der für rund 85 rein elektrische Kilometer reichen soll. So sinkt der Normverbrauch laut Hersteller auf 0,8 Liter (CO2-Ausstoß: 19 g/km). (dpa)