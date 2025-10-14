Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Nissan Leaf kehrt im Frühjahr 2026 als Crossover-Coupé zurück.
Der Nissan Leaf kehrt im Frühjahr 2026 als Crossover-Coupé zurück. Bild: Nissan/dpa-tmn
Der Nissan Leaf kehrt im Frühjahr 2026 als Crossover-Coupé zurück.
Der Nissan Leaf kehrt im Frühjahr 2026 als Crossover-Coupé zurück. Bild: Nissan/dpa-tmn
Mobilität
Neuauflage des Nissan Leaf startet bei knapp 37.000 Euro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er war ein Vorreiter der Elektrifizierung und ist dann irgendwie unter die Räder gekommen. Aber jetzt bringt Nissan den Leaf zurück - und beugt sich dabei einem allgegenwärtigen Designtrend.

Köln.

Zwar frisst die Revolution bisweilen ihre Kinder, doch irgendwann feiert offenbar alles ein Comeback. Denn nachdem der Nissan Leaf als Vorreiter der Elektrifizierung zwischenzeitlich von seinen neueren Konkurrenten aus China und Europa vom Markt verdrängt wurde, bringt der Hersteller den Pionier jetzt zurück.

Er soll bei uns ab dem kommenden Frühjahr ausgeliefert werden und dann bei knapp 37.000 Euro starten, teilt der Hersteller mit. 

War der Nissan Leaf früher ein vergleichsweise konventioneller Kompakter mit Stupsnase und Steilheck, folgt er diesmal dem Trend zum schnittigen SUV und wird zum hochbeinigen Crossover-Coupé. Er misst laut Nissan 4,35 Meter, bietet fünf Plätze und hat 437 Liter Kofferraum.

Reichweiten von bis zu über 600 Kilometer

Es gibt ihn laut Nissan in zunächst zwei Versionen: Das Basismodell hat 130 kW/177 PS und bekommt einen 52 kWh großen Akku mit einer Ladeleistung von 105 kW und einer Normreichweite von 436 Kilometern. Alternativ montiert Nissan eine 160 kW/218 PS starke E-Maschine und einen 75 kWh-Akku. Der fährt mit 604 Kilometern nicht nur deutlich weiter, sondern lädt darüber hinaus auch mit bis zu 150 kW. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
07:00 Uhr
4 min.
EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten
Wer Drohnen günstig und effizient abwehren kann, ist in Konflikten im Vorteil. (Archivbild)
Unter dem Eindruck russischer Luftraumverletzungen macht Brüssel Tempo bei der Drohnenabwehr: Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen noch dieses Jahr eine neue Initiative auf den Weg bringen.
Ansgar Haase, dpa
15.10.2025
2 min.
Toyota bringt C-HR+ als reines Elektroauto auf den Markt
Der neue Toyota C-HR+ startet als reines Elektroauto und ist voraussichtlich ab Frühjahr 2026 erhältlich.
Bislang gab es ihn allenfalls als Plug-in Hybrid und nach knapp 70 Kilometern war Schluss mit elektrischem Fahren. Doch jetzt wird der Toyota C-HR mit "+" zum reinen Stromer.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
2 min.
Leapmotor B10 attackiert Kompaktklasse mit Kampfpreis
Leapmotor bringt den B10 als neues Elektro-SUV auf den Markt: Das Modell soll noch dieses Jahr erhältlich sein.
Aus zwei mach drei: Leapmotor baut seine Palette aus und stellt dem T03 und dem großen C10 jetzt den kompakten B10 zur Seite - und macht sich damit einmal mehr die Konzern-Familie zum Feind.
Mehr Artikel