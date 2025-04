Neuer Brite: Range Rover fährt bald rein elektrisch

Es hat zwar etwas gedauert, doch bald bringt auch Land Rover sein erstes reines E-Modell - und steigt damit gleich luxuriös ein. Denn ausgerechnet der edle Range Rover fährt künftig elektrisch.

Arjeplog.

Land Rover legt letzte Hand an sein erstes Elektroauto an: Zum Jahreswechsel wollen die Briten den Range Rover an die Ladesäule bringen. Bei letzten Entwicklungsfahrten am Polarkreis haben sie dafür zwei E-Motoren mit zusammen 404 kW/550 PS und 850 Nm sowie einen 800 Volt-Akku mit 117 kWh nutzbarer Kapazität in Aussicht gestellt. Der soll für "deutlich mehr als 500 Kilometer" reichen, verspricht Entwicklungschef Thomas Müller. Ist der Akku leer, wird mit 22 kW am Wechsel- und bis zu 350 kW am Gleichstrom geladen, so die Briten weiter.