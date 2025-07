Neuer EU-Plan: Kein Autoverkauf mehr ohne TÜV oder Gutachten

Etwa 250.000 gebrauchte Autos haben in Sachsen im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt. Jetzt will die EU für den Gebrauchtwagen-Verkauf aber strengere Regeln erlassen. Es wird dadurch für viele Verkäufer komplizierter - und teurer.

Die EU will den illegalen Export von Schrottautos stoppen und so die Umwelt besser schützen. Wer sich künftig seinem Gebrauchtwagen trennen will, soll daher strengere Regeln beachten müssen: Kein Autoverkauf mehr ohne TÜV oder Sachverständigengutachten, dass das Fahrzeug noch fahrtüchtig ist. Für viele Gebrauchtwagenverkäufer wird es also...