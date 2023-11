Nobel-SUV aus China: Wey 03 und 05 kommen Anfang 2024

Der elektrische Ora Cat war nur der Anfang. Jetzt sortiert sich Great Wall Motors neu und erweitert sein Angebot um zwei edle SUVs - macht dabei aber technisch einen halben Schritt zurück.

Rom. Great Wall Motors baut seine Präsenz in Europa aus. Dafür sortiert der Hersteller sein Markenprogramm neu: Aus dem elektrischen Ora-Modell Cat wird künftig der Ora 03. Daneben lancieren die Chinesen als Wey 03 und 05 zwei neue SUV. Die wurden bislang als Wey Coffee 02 und Coffee 01 gehandelt und vor dem Start umgelabelt. Sie sollen Anfang nächsten Jahres in den Handel kommen, teilte der Hersteller bei einer Fahrveranstaltung in Rom mit.

Der Wey 03 misst 4,67 Meter und tritt gegen Modelle wie den BMW X3 an. Sein Grundpreis soll zwischen 45 000 und 50 000 Euro liegen. Der Wey 05 ist 20 Zentimeter länger, kostet mindestens 59 900 Euro und zielt auf X5 & Co. Beiden Modellen gemein ist der schillernde Auftritt: reichlich Chrom an der klassisch geschnittenen Karosse, die noble Ausstattung und große Bildschirme samt Head-up-Display.

Auch gibt es reichlich elektrische Unterstützung. Denn zum 2,0-Liter-Benziner mit 150 kW/204 PS gibt es je nach Antriebskonfiguration eine oder zwei E-Maschinen. Damit steigt die Systemleistung auf bis zu 325 kW/442 PS beim Wey 03 und 350 kW/476 PS beim Wey 05. Dazu montieren die Chinesen Akkus von 34 oder 40 kWh Kapazität, die nach Unternehmensangaben elektrische Reichweiten von bestenfalls 158 Kilometern ermöglichen sollen. (dpa)