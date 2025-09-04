Nur jung richtig gut: Der Peugeot 2008 beim Tüv

Ganz hübsch finden ihn viele, doch der Expertenblick unters Blech offenbart beim Franzosen-SUV laut Tüv-Report so manche Fehlstelle. Für Gebrauchtwagenkunden gibt es einen entscheidenden Tipp.

Berlin.

Markige Kanten im Blech, bequemer Einstieg und ein ungewöhnliches Cockpit mit kleinem Lenkrad und hoch liegenden Anzeigen: Der Peugeot 2008 mag Gründe bieten, die für ihn sprechen. Doch sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sollten Interessenten ebenfalls mit in die Waagschale werfen. "Wem es der optisch ansprechende Peugeot angetan hat, sollte vor dem Kauf auf eine frische Plakette achten", schreibt der "Auto Bild TÜV-Report 2025".