Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Chic in Szene gesetzt: Doch ein waschechter Offroader ist der Peugeot 2008 nicht, manche verführt er aber mit rustikalem Charme - auf was ist technisch beim Franzosen zu achten?
Chic in Szene gesetzt: Doch ein waschechter Offroader ist der Peugeot 2008 nicht, manche verführt er aber mit rustikalem Charme - auf was ist technisch beim Franzosen zu achten? Bild: Tibo/Stellantis/Peugeot/dpa-tmn
Chic in Szene gesetzt: Doch ein waschechter Offroader ist der Peugeot 2008 nicht, manche verführt er aber mit rustikalem Charme - auf was ist technisch beim Franzosen zu achten?
Chic in Szene gesetzt: Doch ein waschechter Offroader ist der Peugeot 2008 nicht, manche verführt er aber mit rustikalem Charme - auf was ist technisch beim Franzosen zu achten? Bild: Tibo/Stellantis/Peugeot/dpa-tmn
Mobilität
Nur jung richtig gut: Der Peugeot 2008 beim Tüv
Stefan Weißenborn, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ganz hübsch finden ihn viele, doch der Expertenblick unters Blech offenbart beim Franzosen-SUV laut Tüv-Report so manche Fehlstelle. Für Gebrauchtwagenkunden gibt es einen entscheidenden Tipp.

Berlin.

Markige Kanten im Blech, bequemer Einstieg und ein ungewöhnliches Cockpit mit kleinem Lenkrad und hoch liegenden Anzeigen: Der Peugeot 2008 mag Gründe bieten, die für ihn sprechen. Doch sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sollten Interessenten ebenfalls mit in die Waagschale werfen. "Wem es der optisch ansprechende Peugeot angetan hat, sollte vor dem Kauf auf eine frische Plakette achten", schreibt der "Auto Bild TÜV-Report 2025".

  • Modellhistorie: Als Crossover-Modell auf Basis des Kleinwagens 208 ohne Option auf Allradtechnik kam der 2008 im Jahr 2013 auf den deutschen Markt. 2016 vollzog der Hersteller die Modellpflege: umgestaltete Front, breitere Kotflügel, erweitertes ESP für mehr Traktion, Notbremsassistent, Rückfahrkamera und Smartphone-Anbindung zählten zu den Neuerungen. 

    Der 2008 der zweiten Generation kam 2019, rund 15 Zentimeter länger, kantiger gezeichnet. Deren Facelift stammt von 2023 und fiel dezent aus. Technikgeschwister sind der Opel Mokka und der DS3 Crossback.
     
  • Karosserie und Varianten: Der 2008 ist ein fünftüriger Crossover, alternativ wird er zu den Kompakt-SUV gezählt. Karosserievarianten gibt es nicht, dafür aber die Zweitauflage auch als E-Auto sowie deren Benziner als Mild-Hybrid.
     
  • Abmessungen (laut ADAC): Erste Generation: 4,16 m x 1,74 m x 1,56 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 350 l bis 1.194 l; zweite Generation: 4,30 m x 1,77 m x 1,53 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 405 l bis 1.467 l.
     
  • Stärken: Niedriger Ladeboden oder die verschiebbare Rückbank: Praktische Stärken für den Autofahreralltag hat der Peugeot. Bei seinem Abschneiden auf dem HU-Prüfstand schneidet das SUV vor allem in den Fahrwerksdisziplinen meist besser ab als der Durchschnitt, das betrifft Federn und Dämpfer, Antriebswellen und Lenkanlage.

    Rost am Fahrwerk kommt fast nicht vor. Ebenfalls so gut wie keine Kritik äußern die Prüfer laut Report an Feststellbremse sowie Bremsleitungen und -schläuchen.
     
  • Schwächen: Schon früh, also zur ersten HU nach drei Jahren, wird Kritik an den Achsaufhängungen laut. Ebenfalls mit Beanstandungsquoten über dem Durchschnitt, spätestens ab der zweiten Hauptuntersuchung im Fahrzeugalter von fünf Jahren, fallen die Bremsscheiben negativ auf: zu früh verschlissen. Dann übersteigt auch der Ölverlust das Durchschnittsniveau.

    Beim vierten Check ergänzt mit zu schlechter Wirkung oft die Fußbremse die Negativliste. Im gleichen Fahrzeugalter von neun Jahren rasselt der 2008 auch oft durch die Abgasuntersuchung (HU).
     
  • Pannenverhalten: Der ADAC ordnet den Peugeot als weitgehend zuverlässiges Auto ein. Lediglich Exemplare mit Erstzulassungsjahr 2016 liegen in der Pannenstatistik des Clubs im Mittelfeld. Zwei Pannenschwerpunkte hat der ADAC ausgemacht: falschen Öldruck bei Autos von 2017 sowie fehlerhafte Zündkerzen (2016 und 2017).
     
  • Motoren: Erste Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 60 kW/82 PS bis 96 kW/131 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 68 kW/92 PS und 88 kW/120 PS.

    Zweite Generation: Benziner (Dreizylinder, Frontantrieb): 64 kW/101 PS bis 114 kW/155 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 75 kW/102 PS und 96 kW/131 PS, Elektro (Permanentmagnet-Synchronmaschine, Frontantrieb): 100 kW/136 PS und 115 kW/156 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

  • 2008 1.2 12V VTi PureTech 82 Access (6/2013); 60 kW/82 PS (Dreizylinder); 129.000 Kilometer; 5.103 Euro.
  • 2008 1.2 Hybrid 136 Actice (6/2023); 100 kW/136 PS (Dreizylinder); 29.000 Kilometer; 20.062 Euro.
  • 2008 1.5 BlueHDi 100 Active (6/2020); 75 kW/102 PS (Vierzylinder); 76.000 Kilometer; 13.186 Euro.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
1 min.
Je jünger, desto größer - Der VW Touran beim Tüv
Für Arbeit, Sport und Spiel: Vielseitige Vans wie der VW Touran stehen oft auch bei Familien hoch im Kurs - wie stehen seine Aktien als Gebrauchter?
Seit über 20 Jahren gibt es den Touran. Man kriegt ihn, anders als die eingestellten Konkurrenten Opel Zafira oder Ford C-Max, auch als jungen Gebrauchten. Ältere Exemplare sind unzuverlässiger.
Stefan Weißenborn, dpa
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
22.08.2025
1 min.
Heiß geliebt und gut gewartet: Der Porsche 911 beim Tüv
Heiß begehrt: Der 911 von Porsche ist eine Ikone - und auch gebraucht meist eine Bank. Aber nicht nur den Kauf, sondern auch die Wartung des Sport-Stars muss man sich leisten können.
Einen Elfer wollen viele, leisten können ihn sich die Wenigsten. Gebrauchtpreise übersteigen manchmal selbst die einstigen Neupreise. Wer nicht ab Werk kauft, kommt meist an top gepflegte Exemplare.
Stefan Weißenborn, dpa
Mehr Artikel