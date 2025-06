Ohne Flip-Flops und alle zwei Stunden eine Pause

Hitze, viel Verkehr, Stress und Müdigkeit: Der Sommerurlaub beginnt auf der Autobahn oft kräftezehrend. Etwas entspannter und sicherer geht es mit den folgenden Tipps.

Stuttgart.

Der Start in den Urlaub mit dem Auto steht kurz bevor. Die Route inklusive Tank- oder Ladestellen unterwegs ist klar berechnet und Verkehrslage und Stauhochzeiten sind gecheckt? Prima, gute Planung kann den Stress senken und die Sicherheit erhöhen, so die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ). Oh, es kann sehr heiß werden? Dann besser am frühen Morgen oder am späten Abend losfahren. Für unterwegs sollte nicht nur leichte Kost an Bord sein, sondern auch ausreichend Trinkwasser für alle Insassen.