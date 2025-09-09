Parlez-vous japonais? Der Renault R5 wird zum Nissan Micra

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hallo Oldies: Der neue Micra (links) kann auf eine ganze Anzahl Vorgänger zurückblicken.
Hallo Oldies: Der neue Micra (links) kann auf eine ganze Anzahl Vorgänger zurückblicken. Bild: Nissan/dpa-tmn
Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen? Nun ja, ganz identisch nicht - aber der neue Micra basiert auf dem Renault R5.
Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen? Nun ja, ganz identisch nicht - aber der neue Micra basiert auf dem Renault R5. Bild: Guillem Hernandez/Nissan/dpa-tmn
Gute Basis made by Renault: Am modernen Cockpit hat der Tester nix auszusetzen.
Gute Basis made by Renault: Am modernen Cockpit hat der Tester nix auszusetzen. Bild: Sebastien Mauroy/dpa-tmn
Kon'nichiwa, ich bin doch ein kleiner Japaner: Auf der Gummimatte in der Mittelkonsole ist der Umriss des Fujiyamas zu sehen.
Kon'nichiwa, ich bin doch ein kleiner Japaner: Auf der Gummimatte in der Mittelkonsole ist der Umriss des Fujiyamas zu sehen. Bild: Sebastien Mauroy/dpa-tmn
Kleiner japanischer Freund: Der neue, rund 3,97 Meter lange Nissan Micra tritt an - mit französischen Genen.
Kleiner japanischer Freund: Der neue, rund 3,97 Meter lange Nissan Micra tritt an - mit französischen Genen. Bild: Guillem Hernandez/Nissan/dpa-tmn
Kugelrunde Leuchteinheiten auch am Heck: Einige Gestaltungsmerkmale und Teile machen den Unterschied zum Renault R5 aus.
Kugelrunde Leuchteinheiten auch am Heck: Einige Gestaltungsmerkmale und Teile machen den Unterschied zum Renault R5 aus. Bild: Guillem Hernandez/Nissan/dpa-tmn
Hallo Oldies: Der neue Micra (links) kann auf eine ganze Anzahl Vorgänger zurückblicken.
Hallo Oldies: Der neue Micra (links) kann auf eine ganze Anzahl Vorgänger zurückblicken. Bild: Nissan/dpa-tmn
Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen? Nun ja, ganz identisch nicht - aber der neue Micra basiert auf dem Renault R5.
Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen? Nun ja, ganz identisch nicht - aber der neue Micra basiert auf dem Renault R5. Bild: Guillem Hernandez/Nissan/dpa-tmn
Gute Basis made by Renault: Am modernen Cockpit hat der Tester nix auszusetzen.
Gute Basis made by Renault: Am modernen Cockpit hat der Tester nix auszusetzen. Bild: Sebastien Mauroy/dpa-tmn
Kon'nichiwa, ich bin doch ein kleiner Japaner: Auf der Gummimatte in der Mittelkonsole ist der Umriss des Fujiyamas zu sehen.
Kon'nichiwa, ich bin doch ein kleiner Japaner: Auf der Gummimatte in der Mittelkonsole ist der Umriss des Fujiyamas zu sehen. Bild: Sebastien Mauroy/dpa-tmn
Kleiner japanischer Freund: Der neue, rund 3,97 Meter lange Nissan Micra tritt an - mit französischen Genen.
Kleiner japanischer Freund: Der neue, rund 3,97 Meter lange Nissan Micra tritt an - mit französischen Genen. Bild: Guillem Hernandez/Nissan/dpa-tmn
Kugelrunde Leuchteinheiten auch am Heck: Einige Gestaltungsmerkmale und Teile machen den Unterschied zum Renault R5 aus.
Kugelrunde Leuchteinheiten auch am Heck: Einige Gestaltungsmerkmale und Teile machen den Unterschied zum Renault R5 aus. Bild: Guillem Hernandez/Nissan/dpa-tmn
Mobilität
Parlez-vous japonais? Der Renault R5 wird zum Nissan Micra
Thomas Geiger, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dieser Kleinwagen hat einen großen Namen: Ab 1982 verkaufte Nissan bei uns den Micra. Nach drei Jahren Pause kommt der Charakterkopf jetzt zurück. Zwar mit Elektroantrieb, aber mit weniger Eigensinn.

Berlin.

Ein Klassiker unter den Kleinwagen feiert sein Comeback. Denn nach drei Jahren Pause bringt Nissan im letzten Quartal wieder einen Micra in den Handel und wechselt dafür ins Akku-Zeitalter.

War das Einstiegsmodell früher allerdings ein eigensinniger Charakterkopf, beugt er sich jetzt angesichts der teuren Elektrifizierung dem Kostendruck und der Konzernhierarchie - und kommt deshalb als Klon des Renault R5 zurück. An dem sollen sich auch die Preise orientieren, heißt es beim Hersteller, sodass mit einem Einstieg bei etwa 28.000 Euro zu rechnen ist.

Verwechslung ausgeschlossen

Dafür gibt es einen handlichen Viertürer von 3,97 Metern Länge, der genauso knackig vorfährt wie sein französischer Cousin. Zwar hat sich der Micra über die Jahre zu sehr verändert, als dass der neue anders als der R5 allzu konkret zurückblicken könnte. Außerdem waren die Abmessungen und die Proportionen bereits vorgegeben. Doch haben die Japaner zumindest so viel Eigensinn bewiesen, neben den Markenlogos auch ein paar Bleche auszutauschen.

Mit runden Tagfahrleuchten um die eckigen Scheinwerfer, eigenen Rücklichtern, neuen Schürzen und Schwellern und eigenständigen 18-Zoll-Rädern ist zumindest außen die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Und damit trotz deutlich geringerer Modifikationen im Interieur auch drinnen keiner den Japaner für einen Franzosen hält, prangt etwa auf der Gummimatte in der Mittelkonsole die Silhouette des Fuji. So verfrachten die Designer den Kleinwagen vollends von Frankreich nach Japan.

Nichts auszusetzen am Innenraum

Natürlich hätte dem Micra etwas mehr Eigenständigkeit gut gestanden. Doch nachdem die Renault-Entwickler bei der Ergonomie, beim Infotainment mit digitalen Instrumenten und großem Touchscreen, bei den Assistenzsystemen mit Spurhaltehilfe und Rundum-Kamera sowie bei der Raumaufteilung einen guten Job gemacht haben, kann man faktisch wenig aussetzen am Micra.

Ein Raumwunder ist bei 2,54 Metern Radstand natürlich nicht zu erwarten. Aber vorn kneift und zwickt es nirgends und selbst hinten können es zwei Erwachsene zumindest auf Kurzstrecken bequem aushalten. Und der Kofferraum ist für einen Kleinwagen mit 326 Litern vergleichsweise groß. Erst recht, wenn die Rücksitze umlegt und so 1.106 Liter einladen kann.

Plötzlich ein kleiner Kraftmeier

Was bei der ersten Ausfahrt mit dem Micra aber am meisten überrascht, ist der große Spaß, den der Kleinwagen machen kann. Während solche Stadtflitzer als Verbrenner meist ein bisschen müde wirken und erst unter gehöriger Anstrengung ein gewisses Temperament entwickeln, macht der E-Antrieb dem Bonsai mächtig Beine: Das sofort verfügbare Drehmoment verbessert die Beschleunigung, und der schwere Akku im Wagenboden die Straßenlage.

Früher kaum mehr als ein vernünftiges Transportmittel, wird aus dem Kleinwagen so ganz nebenbei ein Kurvenräuber, der eher in einer Liga mit Mini oder Abarth fährt als mit Kia Piccanto, Hyundai i10 oder Hyundai Toyota Aygo.

Nur an der eher gefühllosen Lenkung dürfen sie dafür gerne noch ein wenig feilen. Wobei der Spaß beim Blick ins Datenblatt auch schnell wieder vorbei ist. Denn so wild und wuselig sich der Micra auch anfühlen mag, braucht er für den Sprint von 0 auf 100 km/h trotzdem 8,0 Sekunden und wird bei 150 km/h wieder eingebremst.

Powerbank mit langer Leitung 

Dabei nutzt der Micra – wenig überraschend – die identische Technik wie der R5: Es gibt also zwei Motorvarianten mit 90 kW/122 PS oder 110 kW/150 PS und zwei Akkus, die Kapazitäten von 40 oder 52 kWh haben. Einen kleinen Vorteil haben sich die Japaner allerdings gesichert: Weil ihre Karosserie etwas windschnittiger ist, kommt der Micra mit einer Akku-Ladung ein paar wenige Kilometer weiter als der R5 und schafft 319 oder 419 Kilometer.

Danach wird es wie so oft in dieser Klasse allerdings etwas zäh: Laden kann der Micra selbst mit dem größeren und teureren Akku nur mit maximal 11 und 100 kW. Aber immerhin gehört er zu den wenigen Autos, die ihre Energie auch wieder abgeben können und so zur mobilen Powerbank werden. Und auch eine serienmäßige Wärmepumpe ist in dieser Liga selten Standard.

Fazit: Mit großem Namen und guten Genen

Bis auf ein paar Retuschen an Front und Heck sowie der Silhouette des Mount Fuji etwa in der Mittelkonsole ist zwar nicht mehr viel übrig vom früher mal so charakterstarken Kleinwagen aus Japan. Doch immerhin hat sich Nissan gute Gene gesichert und einen starken Partner gesucht. Der R5 ist bei seinem Debüt schließlich nicht umsonst zum Auto des Jahres gekürt worden.

Und selbst wenn der Nissan keine ganz so lange Geschichte hat wie der Renault, haben genügend Fans auf ein Comeback gewartet – und werden von der sechsten Generation sicher nicht enttäuscht. 

Datenblatt: Nissan Micra 
 

Motor und Antrieb:Elektromotor
Max. Leistung:110 kW/150 PS
Max. Drehmoment:245 Nm 
Antrieb:Frontantrieb
Getriebe:1-Gang-Automatik

 

Maße und Gewichte 
Länge:3,97 Meter 
Breite:1,77 Meter
Höhe:1,55 Meter
Radstand:2,79 Meter
Leergewicht:1.524 kg
Zuladung:k.A.
Kofferraumvolumen:326-1.106 Liter

 

Fahrdaten: 
Höchstgeschwindigkeit:150 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h:8,0 s
Durchschnittsverbrauch:k.A.
Batteriekapazität: 52 kWh
Reichweite:419 km
CO2-Emission:0 g/km
Ladeleistung AC/DC: 11/100 kW

 

Kosten: 
Basispreis des Nissan Mica: ca. 28.000 Euro 
Typklassen:k.A.
Kfz-Steuer:0 Euro/Jahr

 

Wichtige Serienausstattung:noch keine Angaben

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
19.08.2025
5 min.
Der Nissan Leaf will mit Neuauflage wieder Anschluss finden
Kein ungeschriebenes Blatt: Der neue Nissan Leaf fährt nun schon in dritter Generation um die Gunst der Kunden.
Er war bei der elektrischen Revolution ganz vorn dabei, doch eine Schönheit war der Nissan Leaf nun wirklich nicht. Wenn nun die dritte Generation kommt, soll sich das ändern - und nicht nur das.
Thomas Geiger, dpa
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
02.09.2025
5 min.
Mit dem Celestiq findet Cadillac zurück zu alter Größe
Weites Land - und langes Auto: Der rund 5,50 Meter lange Cadillac Celestiq lässt Erinnerungen an legendäre US-Straßenkreuzer aufkeimen.
Luxus pur, aber mit E-Antrieb: Cadillac bringt mit dem Celestiq ein Statement auf die Straße – inklusive Massagesitzen, Panoramadach und 482 kW. Doch ein Detail dürfte Fans stören.
Thomas Geiger, dpa
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
Mehr Artikel