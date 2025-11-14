Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Facelift: Die aufgefrischte Frontpartie des Peugeot 308 kommt mit einer stark veränderten Lichtsignatur und beleuchtetem Löwenlogo.
Facelift: Die aufgefrischte Frontpartie des Peugeot 308 kommt mit einer stark veränderten Lichtsignatur und beleuchtetem Löwenlogo. Bild: Peugeot/dpa-tmn
Facelift: Die aufgefrischte Frontpartie des Peugeot 308 kommt mit einer stark veränderten Lichtsignatur und beleuchtetem Löwenlogo.
Facelift: Die aufgefrischte Frontpartie des Peugeot 308 kommt mit einer stark veränderten Lichtsignatur und beleuchtetem Löwenlogo. Bild: Peugeot/dpa-tmn
Mobilität
Peugeot 308 bekommt frisches Design und neue Technik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Peugeot fährt mit neuem Elan auf den Golf-Platz und frischt den kompakten 308 auf. Steilheck und Kombi kriegen modernere Technik, ein retuschiertes Design und erscheinen buchstäblich in neuem Licht.

Rüsselsheim.

Der Peugeot 308 kriegt ein Facelift. Ab sofort steht der französische Konkurrent von Golf & Co. deshalb mit aufgefrischtem Design und modernisierter Technik bei den Händlern, teilt der Hersteller mit. Die Preise beginnen künftig bei 34.110 Euro für den Fünftürer mit Steilheck und 35.140 Euro für den Kombi.

Zu erkennen sind beide Modelle von außen an einer neuen Frontpartie mit einer stark veränderten Lichtsignatur und beleuchtetem Löwenlogo. Innen gibt es modernisierte Instrumente. Außerdem läuft auf dem großen Mitteldisplay eine neue Software, die jetzt für die E-Versionen auch eine intelligente Lade- und Routenplanung bietet.

Beim Antrieb stellt sich Peugeot weiterhin breit auf. Neben einem milde hybridisierten Benziner mit 100 kW/136 PS bieten sie deshalb auch einen Plug-in-Hybriden mit 144 kW/195 PS Systemleistung und 78 Kilometern elektrischer Reichweite sowie eine reine E-Version an. Die leistet 115 kW/156 PS und kommt mit einem 58,3 kWh großen Akku bis zu 450 Kilometer weit.

Und auch mit Selbstzünder kann der 308 geordert werden

Der vermeintlich exotischste Antrieb ist aber ein alter Bekannter. Denn der 308 ist der letzte Pkw, den Peugeot noch mit einem Diesel anbietet. Der 1,5-Liter kommt auf 96 kW/131 PS und verbraucht 4,9 Liter. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 129 g/km. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Peugeot Polygon stimmt auf Technik-Innovationen ein
Blick in die Zukunft: Die Designstudie Polygon von Peugeot mit futuristischen Flügeltüren.
Er soll zwar Lust machen auf einen neuen Kleinwagen mit erhöhtem Spaßfaktor. Doch vor allem ist der Peugeot Polygon ein Technologieträger, mit dem der Hersteller auf eine neue Lenkung einstimmen will.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
06.11.2025
2 min.
Supersport und SUV: Mit Yangwang will BYD ganz hoch hinaus
Luxuriöser Geländewagen: Der neue Yangwang U8 aus dem Hause BYD.
Statt nur mit Denza auf Mercedes & CO zu zielen, will BYD jetzt auch noch die Luxusnischen besetzen und gegen Marken wie Ferrari und Range Rover antreten.
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel