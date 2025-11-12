Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick in die Zukunft: Die Designstudie Polygon von Peugeot mit futuristischen Flügeltüren.
Blick in die Zukunft: Die Designstudie Polygon von Peugeot mit futuristischen Flügeltüren. Bild: Peugeot/dpa-tmn
Abgefahrenes Cockpit: Die Designer von Peugeot lassen beim Polygon ihrer Fantasie freien Lauf.
Abgefahrenes Cockpit: Die Designer von Peugeot lassen beim Polygon ihrer Fantasie freien Lauf. Bild: Peugeot/dpa-tmn
Blick in die Zukunft: Die Designstudie Polygon von Peugeot mit futuristischen Flügeltüren.
Blick in die Zukunft: Die Designstudie Polygon von Peugeot mit futuristischen Flügeltüren. Bild: Peugeot/dpa-tmn
Abgefahrenes Cockpit: Die Designer von Peugeot lassen beim Polygon ihrer Fantasie freien Lauf.
Abgefahrenes Cockpit: Die Designer von Peugeot lassen beim Polygon ihrer Fantasie freien Lauf. Bild: Peugeot/dpa-tmn
Mobilität
Peugeot Polygon stimmt auf Technik-Innovationen ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er soll zwar Lust machen auf einen neuen Kleinwagen mit erhöhtem Spaßfaktor. Doch vor allem ist der Peugeot Polygon ein Technologieträger, mit dem der Hersteller auf eine neue Lenkung einstimmen will.

Rüsselsheim.

Mit einer neuen Designstudie lenkt Peugeot den Blick in die Zukunft. Der knapp vier Meter kurze Polygon will nicht nur das Terrain für die nächsten Generationen an Kleinwagen ausloten, neue Designdetails wie die Micro-LED an Front und Heck vorstellen und mehr Individualisierung ermöglichen. Er setzt auch auf neue Fertigungstechnik.

Dazu gehören auch personalisierte Sitze aus dem 3D-Drucker. Vor allem stimmen die Franzosen damit auf eine vollkommen neue Lenkung ein, die bereits 2027 in Serie gehen soll, teilte der Hersteller mit.

Ein Lenkrad mit dem futuristischen Namen Hypersquare

Sie fußt auf der Kombination eines Hypersquare genannten Lenkrads, das zum Rechteck mit abgerundeten Ecken wird, und einer rein elektronischen Übertragung zwischen Steuer und Rad. Diese Steer-by-Wire-Technik ermöglicht variable Übersetzungen etwa in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und soll so für mehr Dynamik, Komfort und Sicherheit sorgen, verspricht Peugeot.

Zwar machen die Franzosen keinen Hehl daraus, dass der Polygon selbst nie in Serie gehen wird. Doch trotzdem kann ihn - zumindest theoretisch - jeder benutzen: Der kleine Flitzer wird in digitaler Form im Spiel "Fortnite" auftauchen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
14:01 Uhr
6 min.
Mit dem Nexo brennt Hyundai weiter für die Brennstoffzelle
Forscher Antritt: Auch mit den rund 179 km/h Spitze lässt sich beim Hyundai Nexo gut leben.
Alle Welt setzt aufs E-Auto. Während die meisten dabei nur an den Akku denken, probiert es Hyundai zusätzlich weiterhin mit der Brennstoffzelle. Im neuen Nexo machen sie wieder große Fortschritte.
Thomas Geiger, dpa
06.11.2025
2 min.
Renault Twingo kommt als elektrisches Einstiegsauto zurück
Verspieltes Design – jetzt auch elektrisch: Der neue Renault Twingo
Der Charmeur unter den City-Flitzern feiert sein Comeback: Ab Anfang nächsten Jahres verkauft Renault wieder einen Twingo und will damit das Stromzeitalter auch für kleinere Budgets einläuten.
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel