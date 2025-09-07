Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Porsche rüstet den Turbo S zum Hybriden auf.
Porsche rüstet den Turbo S zum Hybriden auf. Bild: Porsche AG/dpa-tmn
Porsche rüstet den Turbo S zum Hybriden auf.
Porsche rüstet den Turbo S zum Hybriden auf. Bild: Porsche AG/dpa-tmn
Mobilität
Porsche 911 Turbo S wird Hybrid – mehr Power als je zuvor
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch der Porsche 911 flirtet immer heftiger mit der Elektrifizierung: Der überarbeitete Turbo S bekommt deshalb jetzt ebenfalls einen Hybridantrieb. Priorität hat dabei aber die Performance.

Stuttgart.

Porsche macht den 911 weiter fit für den Flirt mit der Generation E. Zwar bleibt ein rein elektrischer Antrieb für den Sportwagen noch immer außen vor. Doch während der laufenden Modellpflege wird jetzt auch der Turbo S immerhin zum Hybriden aufgerüstet. Das Top-Modell der Baureihe gibt nach Angaben des Herstellers seinen Einstand in dieser Woche auf der IAA in München (9. bis 14. September 2025) und kommt zum Jahreswechsel in den Handel. Als Coupé kostet es 271.000 Euro, das Cabrio 285.200 Euro.

Ähnlich wie im letzten Jahr bereits im GTS setzt Porsche nun auch im Turbo den sogenannten T-Hybrid ein, der hier aber mit zwei elektrischen Ladern im Abgasstrom arbeitet. Dazu gibt es eine Maschine im Automatikgetriebe und einen 1,9 kWh großen Pufferakku.

Zwar kann der Akku nicht an der Steckdose geladen werden und der 911 fährt nie rein elektrisch. Doch steigt die Leistung des 3,6 Liter großen Sechszylinders so laut Porsche um knapp zehn Prozent auf 523 kW/711 PS. Das ist mehr als je zuvor in einer Straßenversion des Sportwagens. Zugleich verkürzt sich die Zeit für den Sprint von 0 auf 100 km/h um 0,2 auf 2,5 Sekunden.

Performance auf der legendären Nordschleife - verbessert

Eindrucksvoller ist aber der Zeitgewinn auf der Nordschleife des Nürburgrings, wo der T-Hybrid seinem Vorgänger laut Porsche ganze 14 Sekunden abnimmt. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 322 km/h an und der Verbrauch liegt bei 11,6 Litern (CO2-Ausstoß: 262 g/km).

Aber es bleibt wie üblich nicht beim stärkeren Motor. Sondern zur Modellpflege gibt es neue, aktive Aerodynamik-Elemente im Bug und für eine bessere Balance zwischen Landstraße, Autobahn und Rennstrecke ein elektro-hydraulisch geregeltes Fahrwerk wie bislang bei den Viertürern.

Und damit auch jeder sieht, dass der Turbo S aus dem neuen Modellzyklus stammt, schmücken sie ihn mit Plaketten und Anbauteilen in der jüngst eingeführten Sonderfarbe Turbonit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
26.08.2025
2 min.
Nur noch elektrisch: Vierte Cayenne-Baureihe kurz vor Start
Neben einer besseren Performance soll die neue Cayenne-Generation auch mehr Platz bieten.
Mehr Platz, mehr Power, rein elektrisch: Porsche kündigt den neuen Cayenne für 2026 an. Als erstes E-Auto kann er 3,5 Tonnen ziehen – und behält trotzdem den Benziner-Vorgänger im Programm.
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
09:01 Uhr
2 min.
Kommender Porsche Cayenne lädt kabellos
Der neue Porsche Cayenne bietet erstmals kabelloses Laden per Induktion mit bis zu 11 kW Leistung.
Was beim Handy klappt und bei der Zahnbürste, soll jetzt auch beim Auto funktionieren: Wenn der neue Porsche Cayenne kommt, braucht der zum Laden kein Kabel mehr. Dafür braucht der Fahrer aber Geduld.
Mehr Artikel