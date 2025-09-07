Porsche 911 Turbo S wird Hybrid – mehr Power als je zuvor

Auch der Porsche 911 flirtet immer heftiger mit der Elektrifizierung: Der überarbeitete Turbo S bekommt deshalb jetzt ebenfalls einen Hybridantrieb. Priorität hat dabei aber die Performance.

Stuttgart. Porsche macht den 911 weiter fit für den Flirt mit der Generation E. Zwar bleibt ein rein elektrischer Antrieb für den Sportwagen noch immer außen vor. Doch während der laufenden Modellpflege wird jetzt auch der Turbo S immerhin zum Hybriden aufgerüstet. Das Top-Modell der Baureihe gibt nach Angaben des Herstellers seinen Einstand in dieser Woche auf der IAA in München (9. bis 14. September 2025) und kommt zum Jahreswechsel in den Handel. Als Coupé kostet es 271.000 Euro, das Cabrio 285.200 Euro.

Ähnlich wie im letzten Jahr bereits im GTS setzt Porsche nun auch im Turbo den sogenannten T-Hybrid ein, der hier aber mit zwei elektrischen Ladern im Abgasstrom arbeitet. Dazu gibt es eine Maschine im Automatikgetriebe und einen 1,9 kWh großen Pufferakku.

Zwar kann der Akku nicht an der Steckdose geladen werden und der 911 fährt nie rein elektrisch. Doch steigt die Leistung des 3,6 Liter großen Sechszylinders so laut Porsche um knapp zehn Prozent auf 523 kW/711 PS. Das ist mehr als je zuvor in einer Straßenversion des Sportwagens. Zugleich verkürzt sich die Zeit für den Sprint von 0 auf 100 km/h um 0,2 auf 2,5 Sekunden.

Performance auf der legendären Nordschleife - verbessert

Eindrucksvoller ist aber der Zeitgewinn auf der Nordschleife des Nürburgrings, wo der T-Hybrid seinem Vorgänger laut Porsche ganze 14 Sekunden abnimmt. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 322 km/h an und der Verbrauch liegt bei 11,6 Litern (CO2-Ausstoß: 262 g/km).

Aber es bleibt wie üblich nicht beim stärkeren Motor. Sondern zur Modellpflege gibt es neue, aktive Aerodynamik-Elemente im Bug und für eine bessere Balance zwischen Landstraße, Autobahn und Rennstrecke ein elektro-hydraulisch geregeltes Fahrwerk wie bislang bei den Viertürern.

Und damit auch jeder sieht, dass der Turbo S aus dem neuen Modellzyklus stammt, schmücken sie ihn mit Plaketten und Anbauteilen in der jüngst eingeführten Sonderfarbe Turbonit. (dpa)