Radfahrer überholen: Das müssen Autofahrer beachten

Gerade in der Stadt ist der Verkehrsraum knapp. Beim Überholen wird's da schnell eng und gefährlich - gerade für Radfahrer. Apropos: Welche Mindestabstände gelten, wenn Autos Fahrräder überholen?

Erfurt.

Fahrräder sind natürlich ganzjährig als Verkehrsmittel im Einsatz. Doch speziell in der warmen Jahreszeit schwingen sich besonders viele Menschen aufs Rad. Darauf sollten Autofahrer vorbereitet sein – und sich speziell beim Überholen immer an die geltenden Abstandregeln halten, so der Tüv Thüringen.