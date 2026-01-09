MENÜ
  • Reisemesse in Chemnitz: Wie dieser Mann mit 70 auf einem 70 Jahre alten Motorrad die Ostsee umrundete

Gerold Trautner auf dem „Grünen Elefanten“, einer Zündapp KS 601. Von seiner Reise mit dem dreirädrigen Oldtimer erzählt der 70-Jährige am Sonnabend auf der .
Gerold Trautner auf dem „Grünen Elefanten“, einer Zündapp KS 601. Von seiner Reise mit dem dreirädrigen Oldtimer erzählt der 70-Jährige am Sonnabend auf der . Bild: Andreas Rentsch
Elefantentreiber im Norden: Begleitet wurde Gerold Trautner (re.) von zwei Freunden, die ebenfalls auf einer KS 601 fuhren. Dieses Foto entstand vor einem .
Elefantentreiber im Norden: Begleitet wurde Gerold Trautner (re.) von zwei Freunden, die ebenfalls auf einer KS 601 fuhren. Dieses Foto entstand vor einem . Bild: Gerold Trautner
Baujahr 1955: Den Beinamen „Grüner Elefant“ verdankt die KS 601 ihrem starken Motor und dem resedagrünen Lack.
Baujahr 1955: Den Beinamen „Grüner Elefant“ verdankt die KS 601 ihrem starken Motor und dem resedagrünen Lack. Bild: Andreas Rentsch
Ein andere Zündapp-Beiwagenmaschine aus der privaten Motorradsammlung von Gerold Trautner.
Ein andere Zündapp-Beiwagenmaschine aus der privaten Motorradsammlung von Gerold Trautner. Bild: Andreas Rentsch
Der Beiwagen diente auch als Lagerplatz für Ersatzteile.
Der Beiwagen diente auch als Lagerplatz für Ersatzteile. Bild: Andreas Rentsch
Einmal gegen den Uhrzeigersinn um die Ostsee plus Abstecher an die norwegische Westküste: macht mehr als 6300 Kilometer.
Einmal gegen den Uhrzeigersinn um die Ostsee plus Abstecher an die norwegische Westküste: macht mehr als 6300 Kilometer. Bild: Tilo Steiner
Reisemesse in Chemnitz: Wie dieser Mann mit 70 auf einem 70 Jahre alten Motorrad die Ostsee umrundete
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Drei Wochen, acht Länder, 6328 Kilometer: Gerold Trautner ist mit einer Zündapp KS 601 von Sachsen aus durch Polen, das Baltikum und Skandinavien getourt. Wie er und seine Maschine durchgehalten haben und was ihm in Erinnerung bleibt.

Freie Presse: Als 70-Jähriger mit einem 70 Jahre alten Motorrad die Ostsee umrunden – was war dabei Ihre größere Sorge: dass das Motorrad durchhält oder Sie selber?
