Reisemesse in Chemnitz: Wie dieser Mann mit 70 auf einem 70 Jahre alten Motorrad die Ostsee umrundete

Drei Wochen, acht Länder, 6328 Kilometer: Gerold Trautner ist mit einer Zündapp KS 601 von Sachsen aus durch Polen, das Baltikum und Skandinavien getourt. Wie er und seine Maschine durchgehalten haben und was ihm in Erinnerung bleibt.

Freie Presse: Als 70-Jähriger mit einem 70 Jahre alten Motorrad die Ostsee umrunden – was war dabei Ihre größere Sorge: dass das Motorrad durchhält oder Sie selber?