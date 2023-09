Renault macht den Scénic zum elektrischen SUV

Renault schickt den Scénic unter die E-Autos. Allerdings wird dabei aus dem geräumigen Van ein SUV. Doch bei ein paar Details blitzt der alte Praktiker weiterhin auf.

München. Der Renault Scénic geht in die nächste Runde und wird dabei zum Elektroauto. Das hat der französische Hersteller bei der Premiere des neuen Modells auf der Messe IAA Mobility in München (5. bis 10. September) mitgeteilt.

Den Verkaufsstart haben die Franzosen für Anfang 2024 in Aussicht gestellt.

Genau wie sein großer Bruder Espace in der Verbrenner-Welt wird der Van beim Generationswechsel allerdings zum SUV, duckt sich weiter auf die Straße und tritt entsprechend bulliger auf.

Weiterhin viel Platz

Trotzdem soll er bei 4,47 Metern Länge und knapp 2,80 Metern Radstand überdurchschnittlich viel Platz für Kind und Kegel bieten. So fasst zum Beispiel der Kofferraum laut Renault 545 bis 1607 Liter.

Und was dem Scénic an variabler Sitzlandschaft zum Vorgänger fehlt, will er mit pfiffigen Details wie einer Ladeklappe für langes Transportgut oder einer multifunktionalen Mittelkonsole samt Schwenkarmen als Tablet-Ständer wettmachen.

Maximal soll eine Ladung 620 Kilometer reichen

Technisch eng verwandt mit dem Mégane E-Tech, gibt es den Scénic zunächst mit zwei Motoren und zwei Akkus. Das Grundmodell hat laut Renault 125 kW/170 PS Leistung, eine Batterie von 60 kWh für über 420 Kilometer Reichweite und eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Gegen Aufpreis gibt es auch 160 kW/220 PS und 87 kWh für 620 Kilometer und 170 km/h. (dpa)