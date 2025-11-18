Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht. Bild: Renault/dpa-tmn
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht. Bild: Renault/dpa-tmn
Mobilität
Renault Trafic wechselt auf elektrische Plattform
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Flacher, wendiger und natürlich voll elektrisch: Renault stellt den Trafic mit der vierten Generation auf einen flachen Akku-Boden und macht den Transporter so fit für die Zukunft.

Lyon.

Ford Transit und Mercedes Sprinter bekommen neue Konkurrenz aus Frankreich: Dort hat Renault jetzt die nächste Generation des Trafic angekündigt, der aber erst Ende 2026 in den Handel kommen soll.

Als erstes leichtes Nutzfahrzeug der Franzosen wechselt der Van auf eine sogenannte Skateboard-Architektur, die rund um den Elektroantrieb entwickelt wurde. Mit ihr werde der Ladeboden ebener, die Ladekante niedriger und das Dach flacher, sodass der Wagen leichter auch in Tiefgaragen fahren kann, argumentierten die Franzosen. Außerdem schrumpfe der Wendekreis auf den eines Kleinwagens.

Angeboten werde der Trafic zunächst in zwei Längen mit 4,87 oder 5,27 Metern und 5,1 oder 5,8 Kubikmetern Ladevolumen. Die Nutzlast liegt bei 1,25 Tonnen. Den Antrieb übernimmt eine neue E-Maschine mit 150 kW/204 PS, die aus zwei unterschiedlich großen 800-Volt-Batterien gespeist wird. Die kleinere ermöglicht eine Normreichweite von etwa 350 Kilometern, die größere ist auf 450 Kilometer ausgelegt, stellt Renault in Aussicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
06.11.2025
2 min.
Renault Twingo kommt als elektrisches Einstiegsauto zurück
Verspieltes Design – jetzt auch elektrisch: Der neue Renault Twingo
Der Charmeur unter den City-Flitzern feiert sein Comeback: Ab Anfang nächsten Jahres verkauft Renault wieder einen Twingo und will damit das Stromzeitalter auch für kleinere Budgets einläuten.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
31.10.2025
2 min.
A390: Alpine bringt sportlichen Elektro-SUV mit drei Motoren
Mit dem A390 baut Alpine sein erstes SUV.
Auch Alpine folgt jetzt dem Trend zum SUV. Nachdem die sportliche Renault-Tochter mit dem A290 bereits elektrisch fährt, kommt als A390 bei den Franzosen auch noch ein sportlicher Stadt-Geländewagen.
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
Mehr Artikel