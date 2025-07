"S" geht noch was: Aston Martin macht den Vantage stärker

Aston Martin betont weiter seine sportliche Seite: Kurz nach dem Geländewagen DBX bringen die Briten deshalb jetzt auch den Vantage als S-Modell und legen dafür bei der Leistung noch einmal nach.

Gaydon.

Der Aston Martin Vantage lässt die Muskeln spielen und kommt jetzt auch als S-Modell. Die stärkere Version des V8-Sportwagens gibt ihren Einstand beim Festival of Speed in Goodwood (10. bis 13. Juli) und soll dem Hersteller zufolge im vierten Quartal in den Handel kommen. Angaben zu den Preisen hat Aston Martin noch nicht gemacht. Doch nachdem der Vantage in der Basis bereits 198.000 Euro kostet, ist mit gut und gerne zehn Prozent mehr zu rechnen.