Der BYD Seal6 Touring ist der erste Kombi des chinesischen Herstellers für den europäischen Markt.
Der BYD Seal6 Touring ist der erste Kombi des chinesischen Herstellers für den europäischen Markt. Bild: BYD/dpa-tmn
Mobilität
Seal6 Touring: BYD lockt Vielfahrer mit seinem ersten Kombi
BYD kommt den Gepflogenheiten der Europäer weiter entgegen und bringt deshalb jetzt seinen ersten Kombi. Und zum vielen Platz und dem Pufferakku kommt noch ein Benziner an Bord.

Berlin.

BYD baut seine Modellpalette aus und verkauft den Europäern jetzt als ersten Kombi den Seal6 Touring. Der chinesische Herausforderer zielt als Plug-in-Hybrid gleichermaßen auf Modelle wie den VW Passat und den ID.7. Er kann nach Angaben des Herstellers ab sofort zu Preisen ab 42.990 Euro bestellt werden und soll noch in diesem Jahr auf die Straße kommen.

Der elegant gezeichnete Fünfsitzer für die Mittelklasse misst 4,84 Meter in der Länge und bietet hinter der elektrisch aufschwingenden Klappe 500 Liter Kofferraum. Bis unters Dach gestapelt, fasst das Gepäckabteil 675 und bei umgeklappter Rückbank bis zu 1.535 Liter, so BYD weiter.

Ein Aktionsradius von bis zu 1.300 Kilometer ist möglich

Beim Antrieb weicht BYD als einer der größten E-Auto-Hersteller der Welt von der reinen Lehre ab und setzt angesichts der langen Fahrstrecken in diesem Segment auf ein Plug-in-Konzept. So fährt der Seal laut BYD zwar meistens mit einer E-Maschine von 145 kW/197 PS.

Er hat aber auch einen Benziner an Bord, der je nach Fahrsituation weiteren Strom erzeugt oder seine Kraft direkt an die Räder abgibt. Dann liegt die Systemleistung bestenfalls bei 156 kW/212 PS und es sind bis zu 180 km/h möglich.

Je nach Modellvariante ausgestattet mit einem Akku von 10 oder 19 kWh kommt der Seal 6 auf bis zu 100 rein elektrische Kilometer und zusammen mit dem 65-Liter-Tank auf einen Aktionsradius von mehr als 1.300 Kilometern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
