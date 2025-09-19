Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zeit für den Wechsel: Winterreifen sollten aufgezogen werden, sobald die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad Celsius fallen oder winterliche Straßenverhältnisse bevorstehen.
Zeit für den Wechsel: Winterreifen sollten aufgezogen werden, sobald die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad Celsius fallen oder winterliche Straßenverhältnisse bevorstehen. Bild: Angelika Warmuth/dpa/dpa-tmn
Zeit für den Wechsel: Winterreifen sollten aufgezogen werden, sobald die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad Celsius fallen oder winterliche Straßenverhältnisse bevorstehen.
Zeit für den Wechsel: Winterreifen sollten aufgezogen werden, sobald die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad Celsius fallen oder winterliche Straßenverhältnisse bevorstehen. Bild: Angelika Warmuth/dpa/dpa-tmn
Mobilität
Selber machen: Winterreifen richtig montieren in 5 Schritten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Von O bis O" kennen die meisten. Warum das richtige Werkzeug, saubere Felgen und der Luftdruck entscheidend sind – und was beim Anziehen der Radmuttern unbedingt beachtet werden sollte.

Cottbus/Stuttgart.

Reifenwechsel, ein leidiges Thema. Spätestens wenn die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad fallen, ist es Zeit für die Winterreifen. "Von O bis O", also von Oktober bis Ostern, lautet die Faustregel. Allerdings gibt es in Deutschland die sogenannte situative Winterreifenpflicht, die unabhängig vom Kalender oder einem Stichtag immer dann Winterreifen verpflichtend macht, wenn es winterliche Straßenverhältnisse erfordern - also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte.

So weit, so bekannt. Aber worauf muss man achten, wenn man selbst Hand anlegt? Eine Anleitung mit Tipps vom ADAC und den Prüforganisationen Dekra, GTÜ und Tüv Süd.

Schritt 1: Der richtige Ort und die richtigen Hilfsmittel

Ungefähr jeder Vierte wechselt laut Dekra die Reifen selbst. Dabei wichtig: Ein sicherer Stand für das aufgebockte Auto. Also auf festen Untergrund ohne Gefälle achten und das Auto mit soliden Unterlegkeilen oder Stützböcken gegen Wegrollen und Absturz sichern. Der Dekra-Rat: einen stabilen Wagenheber wählen. Bevor es losgeht:

  • Handbremse anziehen und 1. Gang einlegen
  • Bei Automatikfahrzeugen den Wahlhebel auf P stellen

Und wo setze ich den Wagenheber an? Das ist bei jedem Fahrzeug tatsächlich anders. Manche haben zwei, andere einen zentralen Einhängepunkt. Wo man genau den Wagenheber ansetzt, steht in der Betriebsanleitung. Und nur dort sollte man dann aufbocken - um Schäden zu vermeiden.

Schritt 2: Reifen und Felgen prüfen und reinigen

Reifen wechseln und gut ist? Kann man machen, ist aber nicht schlau. Prüfen Sie Ihre Reifen vor der Montage genau auf Auffälligkeiten, rät Dekra-Mann Gunnar Winkler. Dazu reinigt man die Felgen und Gummis am besten, um nichts zu übersehen. Auffälligkeiten sind zum Beispiel:

  • Einseitiger Abrieb des Profils oder sichtbarer Verschleiß
  • Risse, Beulen oder Fehlstücke
  • Eingefahrene Fremdkörper wie Steine, Nägel oder Schrauben

Dann das Profil messen. Vier Millimeter Profil sollten die Reifen noch mindestens haben, empfiehlt die GTÜ. Bei sichtbaren Schäden entweder Fachleute zu Rate ziehen oder die Reifen ersetzen. 

Achtung: Aus Sicherheitsgründen Reifen nur paarweise tauschen und jeweils nur zwei gleiche Reifen auf eine Achse montieren. Wer unterschiedliche Reifen mit unterschiedlichen Profilen und Gummimischungen verwendet, muss laut ADAC mit deutlich schlechterem Fahrverhalten rechnen. 

Alles fein? Dann runter mit den Sommerreifen - und am besten untersucht man sie auch gleich auf Schäden. Wer die Reifen mit Wachskreide markiert (zum Beispiel "HL" für "hinten links"), weiß beim nächsten Wechsel besser, wo welches Rad hingehört.

Schritt 3: Die Montage

Bevor es an die Montage geht, noch ein letzter Griff zu Lappen und Drahtbürste. Sind die Auflageflächen der Räder an den Radnaben sauber? Sind die Radmuttern und Radschrauben frei von Rostansatz? Wenn das so ist, drauf mit den Rädern. 

Aber welche wo hin? Das Reifenpaar mit dem besseren Profil gehört an die Hinterachse, so der ADAC. Und zwar unabhängig davon, ob das Auto einen Front- oder Heckantrieb hat. Dabei bitte auf die Laufrichtung achten. Wenn es eine gibt, ist sie auf der Außenseite des Reifens mit einem Pfeil markiert.

Solange das Auto in der Schwebe ist, die Räder handfest anziehen, rät der ADAC. Dann so weit absenken, dass der Reifen gerade den Boden berührt und die Radmuttern über Kreuz final anziehen. Dafür nutzt man am besten einen Drehmomentschlüssel und nicht nur das Radmutternkreuz oder den Schlüssel. Mit welcher Kraft die Räder angezogen werden sollen, steht in der Betriebsanleitung. 

Schritt 4: Auswuchten? Die Sache mit den Alu-Gewichten am Rad

Räder auswuchten, damit sie schön rund laufen? Wer die Räder immer selbst wechselt, hat das vielleicht schon länger nicht mehr machen lassen. Für die gerade abmontierten Sommerreifen könnte also jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sein. Aber warum auswuchten? 

Durch Bordsteinrempler, ungleichmäßiges Abfahren oder Verschleiß sind die Räder vielleicht nicht mehr ganz rund und laufen entsprechend ungleichmäßig, so der Tüv Süd. Mit kleinen Alu-Gewichten auf der Innenseite der Felge wird das ausgeglichen. So werden Auswirkungen auf das Fahrverhalten und übermäßiger Verschleiß minimiert. 

Mögliche Anzeichen für Unwucht im Rad können sein: 

  • Lenkradflattern oder Vibrationen
  • Ungewohnte Geräusche bei Geschwindigkeiten um 100 km/h
  • Ungleichmäßig abgefahrene Reifen

Schritt 5: Prüfen, Anziehen, Lagern

Fertig heißt nicht ganz fertig. Wie ist es um den Luftdruck in den frisch aufgezogenen Reifen bestellt? Der wird am besten auf einer ersten Tour an der Tankstelle korrekt eingestellt. Nach 50 bis 70 Kilometern sollten laut Dekra außerdem die Radmuttern noch einmal angezogen werden. 

Der abgenommene Rädersatz muss außerdem bis zum nächsten Einsatz korrekt gelagert werden. Am besten gefällt es den Rädern in trockener und dunkler Umgebung auf einem Felgenbaum oder einer Wandhalterung. 

Profi-Tipp vom ADAC: Wer den Luftdruck vor dem Einlagern um 0,5 bar gegenüber dem Normaldruck erhöht, gleicht den Verlust beim Lagern schon aus. Dann haben die Reifen beim nächsten Wechsel meist noch genug Druck. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
10.09.2025
2 min.
Umstieg aufs Elektrorad: Das will gelernt sein
Für Wiedereinsteiger und E-Bike-Neulinge gilt: Erst mit dem Rad vertraut machen, dann sicher in den Straßenverkehr starten.
E-Bike fahren klingt einfach. Doch das höhere Gewicht und die Kraftentfaltung so eines Rades können überraschen. Worauf Anfänger und Wiedereinsteiger besonders achten sollten.
12:14 Uhr
4 min.
Stellantis: So läuft der große Rückruf ab
Rückrufaktion gestartet: Über 85.000 Fahrzeuge der Stellantis-Marken sind von Brandgefahr betroffen.
Rund 85.000 Modelle der Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia oder Alfa Romeo sind wegen Brandgefahr zurückgerufen worden. Was Betroffene nun wissen müssen.
Peter Löschinger, dpa
Mehr Artikel