Skoda Octavia: Stärkere Motoren und eine neue Front

Skoda frischt seinen Bestseller auf. Der tschechische Hersteller lässt dem Octavia ein Facelift zukommen. Limousine und Kombi werden dabei schicker und stärker – und lernen zudem das Plaudern.

Weiterstadt. Der Skoda Octavia bekommt ein Facelift. Wie der tschechische Hersteller mitteilte, starten Limousine und Kombi deshalb mit frischer Frontpartie, modernisiertem Cockpit und erweiterter Ausstattung in die zweite Halbzeit. Außerdem gibt es mehr nachhaltige Materialien im Innenraum sowie mehr Leistung für einige Motoren, so Skoda weiter. Einen Termin für die Markteinführung nannte die VW-Tochter bisher nicht. Auch die Preise bleiben offen.

Stärkere Motoren und erweiterte Ausstattungsoptionen

Zu erkennen sei der neue Octavia von außen an einem neuen Kühlergrill und modifizierten Scheinwerfern. Dazu gibt es innen einen größeren Bildschirm und unter der Haube mehr Power. So legen die 2,0-Liter großen TSI-Motoren in der Leistung um bis 15 kW/20 PS zu, sodass der Octavia RS als Top-Modell nun auf 195 kW/265 PS kommt.

Parallel haben die Tschechen die Mild-Hybrid-Technik für einige Motoren optimiert und so die Effizienz gesteigert. Insgesamt gibt es den Octavia laut Skoda mit vier Benzinern ab 85 kW/115 PS und zwei Dieseln, die 85 kW/115 PS oder 110 kW/150 PS leisten.

Die nun erweiterte Ausstattungsliste hält neben dem Parken mit Fernbedienung unter anderem auch die Integration des Sprachbots Chat GPT parat, mit dem die Sprachsteuerung verständiger und die Themenauswahl weiter gefächert werden soll. (dpa)