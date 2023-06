So fährt der nächste Skoda Kodiaq vor

Skodas größtes SUV geht in die nächste Runde. Und die zweite Generation des Kodiaq wagt sich zumindest auch ein bisschen ins Elektrozeitalter.

Skoda bereitet den Start der zweiten Generation des Kodiaq vor. Zwar schwenkt auch die tschechische VW-Tochter mit aller Macht in Richtung E-Mobilität und hat bis 2026 vier weitere Akku-Autos angekündigt. Doch der Geländewagen mit bis zu sieben Sitzen kommt noch einmal in klassischer Ausführung. Das hat Skoda bei Testfahrten bestätigt und den Verkaufsstart für Frühjahr 2024 angekündigt. Preise nannte das Unternehmen dabei noch nicht.

Ganz wollen sich die Tschechen der neuen Zeit beim SUV allerdings nicht verschließen: Erstmals bieten sie den Kodiaq deshalb auch als Plug-in-Hybrid an und versprechen eine elektrische Reichweite von 100 Kilometern. Dafür gibt es eine 25,7 kWh große Batterie, die am Wechselstrom mit elf und am Gleichstrom mit 50 kW geladen werden kann. Daneben gibt es den auf knapp 4,80 Meter gestreckten und innen deshalb etwas geräumigeren Wagen auch mit vier reinen Verbrennern.

Das sind zwei Benziner und zwei Diesel, die eine Spanne von 110 kW/150 PS bis 150 kW/204 PS abdecken. Die beiden Top-Modelle fahren dabei jeweils serienmäßig mit Allradantrieb, und die Automatik ist laut Skoda neuerdings immer Standard. (dpa)