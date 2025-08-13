Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hitze, häufige Kurzstrecken und lange Standzeiten belasten die Batterie und verkürzen ihre Lebensdauer.
Hitze, häufige Kurzstrecken und lange Standzeiten belasten die Batterie und verkürzen ihre Lebensdauer. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Hitze, häufige Kurzstrecken und lange Standzeiten belasten die Batterie und verkürzen ihre Lebensdauer.
Hitze, häufige Kurzstrecken und lange Standzeiten belasten die Batterie und verkürzen ihre Lebensdauer. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Mobilität
So geben Sie mit einem Booster Starthilfe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Puh, ist das eine Hitze. Da kann auch die Autobatterie schlapp machen. Wenn das Auto nach einer Standzeit nicht anspringt, hilft ein Booster oft schneller als klassische Starthilfe. Worauf achten?

Berlin.

Hitze kann nicht nur den Menschen und Tieren zusetzen, sondern auch die Autobatterie. Die leidet nicht nur bei eiskalten Temperaturen im Winter, sondern auch jetzt. So kann sie sich bei sommerlichen Temperaturen schneller entladen, informiert der Auto Club Europa (ACE).

Speziell nach längeren Standzeiten kann es passieren, dass das Auto nicht mehr anspringt. Je älter und geschwächter die Batterie, desto, desto wahrscheinlicher ist das. Klar, kann man dann versuchen, jemanden anderen samt Auto und Starthilfekabel zu finden, der hilft, einen wieder flottzubekommen. Doch wesentlicher einfacher und schneller geht das mit einem sogenannten Booster. Denn damit braucht man kein zweites Auto.

Ohne zweites Fahrzeug einfach Starthilfe geben

Vereinfacht gesagt ist ein Booster eine Powerbank wie für ein Handy, aber mit viel mehr Leistung. Die 12-Volt-Booster sind für unter 100 Euro zu haben. Vor dem Gebrauch wird das Gerät komplett aufgeladen. Laden kann man zu Hause an einer normalen Haushaltssteckdose oder sogar unterwegs mit einem Stecker an der 12-Volt-Autosteckdose. 

Allerdings: Hitze kann auch bei Boostern für Schäden sorgen, daher lässt man sie im Sommer auch nicht im heißen Auto zurück. 

So geht die Starthilfe mit dem Booster

  • Machen Sie sich mit dem Gerät und den Hinweisen zur Starthilfe für Ihr Fahrzeug vertraut.
  • Auto ausschalten
  • Die Polzangen des ausgeschalteten Boosters mit den jeweiligen Polen der Batterie verbinden. Die rote Klemme an Plus (+) anschließen, dann die schwarze Klemme an Minus (-).
  • Sitzen die Zangen korrekt und haben einen guten Kontakt? An manchen Geräten wird das auch mit einem grünen Licht am Booster angezeigt. Je nach Modell kann es dazu laut ACE nötig sein, den Booster einzuschalten beziehungsweise bei tiefenentladenen Batterien die Boost-Taste zu drücken.
  • Wenn noch nicht geschehen, den Booster einschalten. Danach etwa zwei bis fünf Minuten warten, um die leere Batterie etwas zu laden. Das schont diese beim Startversuch.
  • Motor starten – läuft dieser, gilt es, den Booster schnellstmöglich wieder abzuklemmen: erst Minus (-), dann Plus (+).
  • Den Booster wieder ausschalten.

Batterie wieder aufladen

Damit die Batterie nicht gleich wieder schlapp macht, sollte man idealerweise für mindestens 45 Minuten auf einer Landstraße oder Autobahn fahren, damit die Batterie des Fahrzeugs vollständig aufgeladen wird. Dabei auf unnötige elektrische Verbraucher verzichten. 

Bequemer ist es, alternativ die Batterie schnellstmöglich an einem Ladegerät wieder voll aufzuladen. Lässt sie sich nicht vollladen oder ist sie bald wieder leer, hilft meist nur eine Werkstatt.

Denn jede Starterbatterie ist laur ADAC irgendwann am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Die Batterie ist ein Verschleißteil und altert. Ob ein Wechsel frühzeitiger oder später fällig wird, hängt ganz stark auch von den jeweiligen Umständen der Nutzung ab. Nicht gut sind unter anderem häufige Kurzstreckenfahrten, längere Standzeiten und große Hitze. So sollte man in heißen Perioden das Auto möglichst nicht tagelang in der prallen Sonne stehen lassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
1 min.
So verhalten Sie sich bei Pannen auf der Autobahn sicher
Raus aus der Gefahrenzone: Nach einem Unfall oder einer Panne bringen sich Betroffene möglichst schnell aber umsichtig in Sicherheit.
Trotz bester Vorbereitung kann eine Autopanne auf dem Weg in den Urlaub passieren. Doch die kann auf der Autobahn schnell gefährlich werden. Worauf Sie achten sollten, damit alle sicher bleiben.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
12.08.2025
2 min.
Gute Idee: Nach dem Urlaub das Auto entrümpeln
Dachboxen und Fahrradträger sollten nach dem Urlaub entfernt werden, um den Luftwiderstand und Spritverbrauch zu senken.
Dachbox, Fahrradträger und Co.: Nach dem Urlaub sollte Ballast schnell abmontiert oder entrümpelt werden. Warum auch andere Dinge besser nicht dauerhaft im Auto bleiben.
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel