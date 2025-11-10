Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Saison vorbei? Nun ist es Zeit, Freizeitfahrzeuge wie Wohnwagen in die Winterpause zu schicken - gut geputzt am besten.
Saison vorbei? Nun ist es Zeit, Freizeitfahrzeuge wie Wohnwagen in die Winterpause zu schicken - gut geputzt am besten. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Saison vorbei? Nun ist es Zeit, Freizeitfahrzeuge wie Wohnwagen in die Winterpause zu schicken - gut geputzt am besten.
Saison vorbei? Nun ist es Zeit, Freizeitfahrzeuge wie Wohnwagen in die Winterpause zu schicken - gut geputzt am besten. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Mobilität
So putzen Sie Ihr Freizeitfahrzeug für die Pause
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Sonne und Strand ab ins dunkle Winterquartier: Wohnmobil oder Caravan haben in den kommenden Monaten meist Ruhepause. Was vorher zu tun ist, damit die nächste Urlaubssaison kommen kann.

München/ Frankfurt/Main.

Wer rastet, der rostet - das sollte möglichst nicht für Wohnmobil oder Wohnwagen gelten. Wer als Besitzer oder Besitzerin keine Komplettreinigung beim Händler bucht, hat vor der Winterpause einiges zu tun. Erst innen, dann außen, und schließlich die Technik, so ist laut dem Tüv Süd die Reihenfolge.

Innenputz

Einschließlich der Polster alles gut absaugen, danach feucht wischen. Können Teppiche und Polster nicht woanders gelagert werden, locker im Wohnmobil oder Caravan aufstellen. Alle Lebensmittelreste kommen raus, Kühlschranktür und Möbelklappen bleiben geöffnet.

Gelüftet wird in den Wintermonaten nur bei trockenem Wetter, dann aber regelmäßig. Dafür alle Fenster öffnen und nach einer Stunde wieder schließen.

Außenwäsche

Auch außen alles gründlich säubern. Für Acrylfenster allerdings spezielle Reiniger verwenden. Die Dichtungen an Fenstern und Türen mit Gummipflegemitteln aus dem Fachhandel behandeln. Kleine Lackschäden beseitigen, um Rost zu vermeiden.

Die Kurbelstützen werden gefettet, der Reifendruck um 0,5 Bar über dem Regeldruck erhöht. Um die Reifen zu entlasten, kann das Campingfahrzeug auf die Kurbelstützen gestellt werden. Auch ein Abstellen auf Böcken entlastet. Generell ist ein ebenerdiger, trockener Ort das beste Winterquartier. Zusätzlich schützt eine atmungsaktive Plane.

Bordtechnik

  • Wasser: Alles Wasser muss raus. Tanks, Toilette, Wasserleitungen, Pumpen, Heizung und Boiler werden vollständig entleert. Die Tanks gründlich reinigen und lüften. Wasserhähne und Ablassventile bleiben während der Standzeit geöffnet.
  • Gas: Dagegen werden die Gashähne geschlossen. Die Gasschläuche und der Druckminderer werden von den Flaschen abgeschraubt. Laut ADAC sollte man die Flaschen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
  • Batterien: Aufbau- und vor allem die Starterbatterie vor dem Einwintern vollständig aufladen und während der Pause regelmäßig nachladen. "Noch besser ist ein Ladeerhaltungsgerät", sagt Piero Scazzi vom ADAC Hessen-Thüringen. "Das hält die Ladung über den ganzen Winter." Wer kann, sollte die Batterie komplett ausbauen und frostfrei lagern, ansonsten abklemmen.

Tipp außerdem: Freie Werkstatttermine sind besonders zum Saisonstart rar. Wer einen Termin im Frühjahr braucht, sollte ihn jetzt schon vereinbaren, bevor er vergessen wird, rät der ADAC Hessen-Thüringen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
23.10.2025
3 min.
Sturm am Steuer – So fahren Sie sicherer bei starkem Wind
Sturm und Starkregen: Bei so extremen Wetterlagen fährt man möglichst gar nicht erst los.
Der Herbst kann stürmisch werden. Warum langsames Fahren, beide Hände am Lenkrad und Abstand jetzt besonders wichtig sind. Und warum gar nicht erst loszufahren der bessere Weg sein kann.
22.10.2025
3 min.
Wohnmobil und Wohnwagen: So geht für sie der Winterschlaf
Überwintert das Wohnmobil im Freien, sollte man eine Abdeckplane und zusätzliche Diebstahlsicherungen verwenden: Radkralle, Lenkradsperre und Kopplungsschloss sorgen für Schutz.
Die dunkle Jahreszeit hat begonnen - für viele Freizeitmobile heißt das erst einmal: Winterpause. Damit diese dann wie gewohnt wieder in den Frühling starten, müssen sie richtig eingemottet werden.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel