Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gepflegter Auftritt: Leichtmetallfelgen brauchen entsprechende Pflege, um sich lange im eigenen Glanz zu drehen.
Gepflegter Auftritt: Leichtmetallfelgen brauchen entsprechende Pflege, um sich lange im eigenen Glanz zu drehen. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Gepflegter Auftritt: Leichtmetallfelgen brauchen entsprechende Pflege, um sich lange im eigenen Glanz zu drehen.
Gepflegter Auftritt: Leichtmetallfelgen brauchen entsprechende Pflege, um sich lange im eigenen Glanz zu drehen. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Mobilität
So putzen Sie Leichtmetallräder richtig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit warmem Wasser und Schwamm starten – und erst bei hartnäckigem Dreck zu Spezialreinigern greifen: Worauf es beim Putzen von Leichtmetallrädern noch ankommt.

München.

Zu einem gepflegten Auto gehören auch gepflegte Räder. Doch die bei jedem Bremsen entstehende Wärme kann im Zusammenspiel mit Nässe dafür sorgen, dass sich Schmutz und Dreck förmlich festbacken. Dann sollte man laut Tüv Süd mit dem Putzen nicht allzu lange warten. Denn je länger der Schmutz auf den Felgen bleibt, umso mühseliger lässt er sich wieder entfernen.

Mit milden Mitteln starten

Dabei gilt: erst mit milden Mitteln starten. Bis zu einem gewissen Grad kommt man schon mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm zu Erfolgen. Und erst, wenn die Waschanlage nicht mehr das gewünschte Putzergebnis bringt, sollte man zu Spezialreinigern greifen, rät der Tüv Süd. 

Aber: Finger weg von Hausmitteln wie Backofenreinigern – der Dreck lässt sich unter Umständen entfernen, aber die Oberfläche der Felge könne leiden.

Selbst wenn viele Felgenreiniger die Wassergefährdungsklasse Eins haben, also schwach wassergefährdend sind: Man putzt am besten auf einem dafür geeigneten Waschplatz mit Ölabscheidern.

Der Tüv Süd bringt bei den Mitteln zwei Arten ins Spiel: säurehaltige und säurefreie. Vom Grundsatz her sind säurehaltige Felgenreiniger deutlich aggressiver als säurefreie Reiniger. Aber wenn auf der Packung Warnhinweise auf ätzende oder reizende Inhaltsstoffe stehen, ist noch mehr Vorsicht angebracht. 

Und auch beim Putzen mit Spezialreinigern: Immer zuvor erst mit idealerweise warmem Wasser und Schwamm vorarbeiten, dann kann der Felgenreiniger den verbliebenen hartnäckigen Schmutz besser angehen.

Bei solchen Mitteln auch auf den Eigenschutz achten - etwa feste Gummihandschuhe und eine Schutzbrille nutzen. Zudem sollte man den Sprühnebel der Mittel nicht einatmen. Nicht in Innenräumen damit arbeiten und darauf achten, woher der Wind weht.

Ganz genau die vorgeschriebene Einwirkzeit beachten

Wichtig: Immer die Gebrauchsanweisung der Hersteller befolgen. Am wichtigsten dabei dürfte sein, dass das Mittel nicht zu lange auf den Rädern einwirken darf, denn ansonsten könnte es zu Schäden kommen. Es gibt Reiniger, die ihre Farbe wechseln, wenn das Mittel abgespült werden muss.

Vor allem ungeschützte Metallteile von Bremse und Radbefestigung müssen nach dem Aufbringen des Reinigers mit reichlich Wasser abgespült werden.
Daher ist es besser, säurehaltige Felgenreiniger nur an abmontierten Rädern zu verwenden.

Wer möchte, kann nach dem Reinigen auch ein Konservierungsmittel auf die Leichtmetallfelgen auftragen. Das verzögert den Angaben zufolge ein erneutes Verschmutzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
22.07.2025
3 min.
Urlaubsfahrt: Achtung, Dachgepäck zählt zum Gesamtgewicht
Mit einer Dachbox lässt sich für Urlaubsfahrten zusätzlicher Stauraum schaffen. Doch insgesamt darf das Fahrzeug nicht zu schwer werden.
Für die Urlaubsfahrt mit der Familie reicht der Kofferraum allein oft nicht aus. Dachgepäckträger schaffen zusätzlichen Platz. Mehr Gewicht darf das Auto deswegen aber nicht haben.
31.07.2025
3 min.
Auto selbst reparieren? Was dann wichtig ist
DIY-Werkstätten bieten ein professionelles Umfeld – und oft auch eine fachliche Betreuung bei den Arbeiten.
Selbst am Auto schrauben? Das kann Geld sparen. Der ADAC erklärt, worauf es bei Reparaturen in Eigenregie in DIY-Werkstätten ankommt – und welche Risiken man nicht unterschätzen sollte.
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
Mehr Artikel