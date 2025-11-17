Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Flotter Mokka: Das SUV soll von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden sprinten und maximal 200 km/h schnell werden. Bild: Opel Automobile GmbH/dpa-tmn
Flotter Mokka: Das SUV soll von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden sprinten und maximal 200 km/h schnell werden. Bild: Opel Automobile GmbH/dpa-tmn
Mobilität
So sportlich ist der neue Opel Mokka GSE
Opel lässt jetzt auch bei seinen reinen Elektromodellen die Muskeln spielen und bringt den Mokka deshalb als GSE. Der will zwar deutlich mehr Lust und Laune machen, aber beim Preis hört der Spaß auf.

Rüsselsheim.

Opel hat den elektrischen Mokka zum Training geschickt und legt den kleinen Geländewagen jetzt auch als GSE auf. Der erste Rüsselsheimer Athlet mit Akku-Antrieb kommt noch in diesem Jahr in den Handel und startet gegen Konkurrenten wie VW T-Roc oder Ford Puma.

Dafür wird bei der Leistung nicht gekleckert, sondern geklotzt: Wo der Mokka bislang in der Elektroversion maximal 115 kW/156 PS zu bieten hatte, stehen mit einem stärkeren E-Motor an der Vorderachse jetzt 207 kW/280 PS im Fahrzeugschein. 

Entsprechend flott ist der Mokka unterwegs: Mit einem maximalen Drehmoment von 345 Nm soll das SUV von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden sprinten maximal 200 km/h schnell werden. Am Akku ändert sich aber nichts. Der hat 54 kWh, und Opel stellt eine Normreichweite von 336 Kilometern in Aussicht.

Zwar will der Mokka GSE mit einem neuen, im Rallyesport erprobten Fahrwerk und einer variablen Differentialsperre mehr Lust und Laune machen. Doch an der Kasse hört der Spaß auf: Denn für das Sportabzeichen verlangen die Hessen rund 10.000 Euro Aufpreis und startet erst bei 47.300 Euro. (dpa)

