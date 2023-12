So wird der Opel Astra zum elektrischen Lademeister

Das eine tun, ohne das andere zu lassen: Zwar gibt das SUV längst den Ton an - erst recht bei E-Autos. Doch Opel kontert den Trend nun mit einem der ersten Akku-Kombis: dem Astra Sports Tourer.

Berlin (dpa/tmn) VW bringt den ID.7 auch als Tourer und BMW hat uns einen i5 Touring versprochen: Kombis - lange Zeit als Opfer der elektrischen Revolution beweint und vom SUV verdrängt - feiern jetzt offenbar auch an der Ladesäule ein Comeback. Doch den Anfang machen gleich zwei elektrische Lademeister aus dem Stellantis-Konzern.

Nahezu zeitgleich baut Peugeot den 308 SW mit Batterien, und Opel bringt den Astra Sports Tourer auch als Electric: Der Astra kommt zu Preisen ab 43 490 Euro in diesen Tagen noch etwas früher zu den Händlern. Was kann der Elektrokombi?

Mittelmaß - in der Theorie

Zwar erfreut man sich an der klassischen Linienführung, am angenehm altmodischen - Entschuldigung: konventionellen - Ambiente und an der Bedienung. Denn die setzt zwar auf zwei große digitale Displays, kommt dabei aber trotzdem ohne modischen Firlefanz wie zum Beispiel Sensortasten im Lenkrad oder Touchleisten aus.