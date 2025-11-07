Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Elektrisches Kraftpaket: Hyundai bringt zum Frühjahr den Ioniq 6 auch als N-Modell auf den Markt.
Elektrisches Kraftpaket: Hyundai bringt zum Frühjahr den Ioniq 6 auch als N-Modell auf den Markt. Bild: Hyundai/dpa-tmn
Elektrisches Kraftpaket: Hyundai bringt zum Frühjahr den Ioniq 6 auch als N-Modell auf den Markt.
Elektrisches Kraftpaket: Hyundai bringt zum Frühjahr den Ioniq 6 auch als N-Modell auf den Markt. Bild: Hyundai/dpa-tmn
Mobilität
Sportliche N-Version vom Hyundai Ioniq 6 kommt mit 650 PS
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein bisschen Spaß muss sein. Deshalb bringt Hyundai jetzt sein zweites elektrisches N-Modell und rüstet den Ioniq 6 mit 650 PS auf. Von der babyblauen Farbe darf man sich nicht täuschen lassen.

Seoul.

Er trägt ein unschuldiges Babyblau, doch hat es faustdick hinter den Ohren. Wenn Hyundai zum Frühjahr den Ioniq 6 auch als N-Modell an den Start bringt, wird die schnittige Limousine zum elektrischen Sportwagen. Sie soll Fahrleistungen bieten, wie man sie von Porsche & Co kennt. Allerdings klettert auch der Preis: Los gehen soll es dem Hersteller zufolge bei rund 75.000 Euro.

Technisch bedienen sich die Koreaner dabei am Schwestermodell Ioniq 5 N, der seit knapp zwei Jahren verkauft wird. Wo bislang bei 239 kW/325 PS Schluss war, leisten die beiden E-Maschinen jetzt 478 kW/650 PS und bieten bis zu 770 Nm Drehmoment. Damit beschleunigt der Ioniq 6 N im besten Fall in 3,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 260 km/h. Bislang war die Höchstgeschwindigkeit auf 185 km/h beschränkt.

Auf der Nordschleife alles geben - und zwei Runden durchhalten

Die Energie dafür liefert ein 800 Volt-Akku mit 84 kWh, der sich auch speziell für den Einsatz im Motorsport konditionieren lässt und so ohne Leistungseinbußen zwei Runden auf der Nordschleife des Nürburgrings durchhalten soll. Im Normzyklus dürfte die Reichweite dagegen bei rund 400 Kilometern liegen.

Neben den stärkeren Motoren und dem üblichen Tuning an Fahrwerk, Lenkung und Bremsen gibt es digitale Spielereien wie einen Rundstrecken-Trainer oder einen Driftmode. Außerdem haben die Koreaner das Design nachgeschärft. Die Karosserie ist nun sechs Zentimeter breiter, und auf dem Heck thront ein großer Flügel. Zudem glänzt das Blech im für die N-Division typischen Babyblau. Zumindest auf Wunsch. Wem das zu extravagant ist, der bekommt den Ioniq 6 N auch in einem halben Dutzend anderen Farben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:50 Uhr
2 min.
Chemie leidet unter Auftragsmangel - "hakt an allen Ecken"
Teure Energie und Wirtschaftskrise: Die Chemiebranche steckt in der Flaute. (Archivbild)
Teure Energie, Wirtschaftskrise und Preisdruck: Die Chemieindustrie findet keinen Weg aus ihrer Krise, die Beschäftigung sinkt. Die Branche fordert mehr Einsatz von der Bundesregierung.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09:48 Uhr
6 min.
Flugausfälle wegen Shutdown: Diese Rechte haben Passagiere
Eine der vielen Folgen des US-Shutdowns waren Tausende Flugausfälle und Verspätungen, die Reisenden zugesetzt haben.
Der Haushaltsstreit in den USA hat spürbare Auswirkungen auf den Luftverkehr im Land. Was ist, wenn sich Flüge massiv verspäten oder ausfallen? Die Antwort hängt auch davon ab, von wo man losfliegt.
Tom Nebe, dpa
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
28.10.2025
6 min.
Konkurrenz für Bulli & Co. – Kias neuer E-Kleintransporter
Für alle mit viel Platzbedarf: Der PV5 bietet viel Raum und einen elektrischen Antrieb.
Schon mit ihren elektrischen Pkw haben die Koreaner in Europa den Markt aufgewirbelt. Mit dem PV5 will sich Kia nun auch elektrisch gegen Transit, Transporter und andere Platzhirsche behaupten.
Thomas Geiger, dpa
31.10.2025
2 min.
A390: Alpine bringt sportlichen Elektro-SUV mit drei Motoren
Mit dem A390 baut Alpine sein erstes SUV.
Auch Alpine folgt jetzt dem Trend zum SUV. Nachdem die sportliche Renault-Tochter mit dem A290 bereits elektrisch fährt, kommt als A390 bei den Franzosen auch noch ein sportlicher Stadt-Geländewagen.
Mehr Artikel