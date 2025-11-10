Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ram bringt mit dem Rampage ab 2026 einen neuen Pick-up nach Europa: Das Modell misst 5,03 Meter und zielt auf Lifestyle-Kunden statt Gewerbetreibende.
Ram bringt mit dem Rampage ab 2026 einen neuen Pick-up nach Europa: Das Modell misst 5,03 Meter und zielt auf Lifestyle-Kunden statt Gewerbetreibende. Bild: Ram/dpa-tmn
Ram bringt mit dem Rampage ab 2026 einen neuen Pick-up nach Europa: Das Modell misst 5,03 Meter und zielt auf Lifestyle-Kunden statt Gewerbetreibende.
Ram bringt mit dem Rampage ab 2026 einen neuen Pick-up nach Europa: Das Modell misst 5,03 Meter und zielt auf Lifestyle-Kunden statt Gewerbetreibende. Bild: Ram/dpa-tmn
Mobilität
Stellantis holt Pick-up Ram Rampage zu uns
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die großen Pick-Ups bleiben zwar in den USA, doch zumindest in der Europa-Liga will die amerikanische Stellantis-Tochter Ram jetzt mitspielen und schickt dafür den Rampage über den Atlantik.

Verona.

In den USA gehört Ram neben Ford und Chevrolet zu den Stammspielern im Pick-up-Geschäft. Jetzt will die Stellantis-Tochter auch in Europa mitmischen. Dafür hat der US-Ableger jetzt den Export des Rampage angekündigt, der ab 2026 mit einer Länge von 5,03 Meter gegen EU-Modelle wie VW Amarok, Toyota Hilux oder Ford Ranger antritt. Anders als die bisher angebotenen Modelle will er allerdings von Gewerbetreibenden nur wenig wissen und zielt direkt auf die Lifestyle-Kundschaft.Deshalb gibt es den mit einer Kabine für fünf Personen vorgesehenen Rampage zum Start in zwei sehr extrovertierten und zudem sportlich motorisierten Varianten: als abenteuerlustigen Rebel oder als sportlichen R/T – jeweils mit entsprechender Bereifung, modifiziertem Fahrwerk und auffälligen Anbauteilen. Für den Antrieb stehen dem Hersteller zufolge zwei Vierzylinder-Motoren zur Wahl: ein 2,0 Liter großer Turbo-Benziner mit 200 kW/272 PS für maximal 220 km/h oder ein 2,2 Liter großer Diesel, der 147 kW/200 PS leistet.Vertrieben werden die Ram-Modelle nicht über die üblichen Stellantis-Partner wie Opel oder Fiat. Dafür sorgt dem Hersteller zufolge der externe Partner KWA, der zum Preis und zum Termin für die Markteinführung noch keine Angaben gemacht hat. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
5 min.
Kompakter Preisknüller: Was kann der Leapmotor B10?
Keck die Kurve kratzen? Nun, allzu sportliche Ambitionen haben Interessenten für den B10 besser nicht.
Auch wenn es optische Ähnlichkeiten gibt, muss sich Porsche vor dem SUV aus China nicht fürchten. Aber für Opel & Co dürfte der Leapmotor B10 dafür umso gefährlicher werden.
Thomas Geiger, dpa
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
15.10.2025
2 min.
Leapmotor B10 attackiert Kompaktklasse mit Kampfpreis
Leapmotor bringt den B10 als neues Elektro-SUV auf den Markt: Das Modell soll noch dieses Jahr erhältlich sein.
Aus zwei mach drei: Leapmotor baut seine Palette aus und stellt dem T03 und dem großen C10 jetzt den kompakten B10 zur Seite - und macht sich damit einmal mehr die Konzern-Familie zum Feind.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel