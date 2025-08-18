Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Futuristisch und elektrisch: Chevrolet zeigte auf der Monterey Car Week die beiden Studien Corvette CX.R (hinten) und CX. Bild: Nick Dimbleby/Chevrolet/dpa-tmn
Futuristisch und elektrisch: Chevrolet zeigte auf der Monterey Car Week die beiden Studien Corvette CX.R (hinten) und CX. Bild: Nick Dimbleby/Chevrolet/dpa-tmn
Futuristisch und elektrisch: Chevrolet zeigte auf der Monterey Car Week die beiden Studien Corvette CX.R (hinten) und CX.
Futuristisch und elektrisch: Chevrolet zeigte auf der Monterey Car Week die beiden Studien Corvette CX.R (hinten) und CX. Bild: Nick Dimbleby/Chevrolet/dpa-tmn
Mobilität
Studien: Chevrolet zeigt futuristische E-Corvettes
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von wegen V8! Zwar fährt die Corvette seit mehr als 70 Jahren mit acht Zylindern. Doch mit zwei elektrischen Studien zeigt Chevrolet, dass sich das bei dem Sportwagenklassiker bald ändern könnte.

Monterey.

Chevrolet macht sich intensive Gedanken über die Zukunft der Corvette. Der Sportwagen, der in Amerika so ikonisch ist wie bei uns der Porsche 911, steht offenbar vor einer großen Veränderung. Denn die beiden Studien, die das US-Unternehmen auf der Monterey Car Week in Kalifornien präsentiert hat, sehen nicht nur futuristischer aus denn je, sondern fahren obendrein auch noch elektrisch.

Das für die Straße gedachte Schaustück CX, das man wie ein Jetpilot durch eine nach vorn schwingende Kanzel betritt, hat nach Angaben des Herstellers gleich vier E-Maschinen, die aus einem 90 kWh großen Akku gespeist werden und zusammen auf mehr als 1.471 kW/2.000 PS kommen. 

Die ähnlich gezeichnete Rennversion CX.R muss mit zwei elektrischen Traktionsmotoren und einem Generator im Getriebe auskommen, bekommt dafür aber zusätzlich einen aus der Formel 1 inspirierten V8-Motor. Dieser hat zwar nur 2,0 Liter Hubraum, dreht aber mit bis zu 15.000 Touren und kommt so auf noch einmal 661 kW/900 PS, teilt Chevrolet mit.

Aktuelle Corvette als Sportversion - mit mehr als 1.000 PS

Zwar liebäugeln die Amerikaner für die nächste Corvette also mit einem E-Antrieb. Beim aktuellen Modell gehen sie jetzt aber mit der Sportversion ZR1 noch einmal in die Vollen - mit dem ersten Turbo der Corvette-Geschichte. Der 5,5 Liter große V8-Antrieb bringt es auf eine Leistung von 782 kW/1.064 PS. (dpa)

