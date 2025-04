SUV Dacia Bigster startet bei 23.990 Euro

Großes Auto, kleiner Preis: Wenn Dacia jetzt mit dem Bigster in die SUV-Mittelklasse aufsteigt, bleiben die Rumänen ihrem Ruf treu und wollen das billigste Angebot im Segment machen.

Köln.

Dacia wagt sich in die SUV-Mittelklasse und will mit dem Bigster eine billigere Alternative zu Autos wie VW Tiguan & Co bieten. Der große Bruder des Duster kommt im Mai in den Handel und startet bei 23.990 Euro, teilte der Hersteller mit. Damit macht die rumänische Renault-Tochter einmal mehr das günstigste Angebot im Segment und unterbietet den Bestseller aus Wolfsburg um rund 15.000 Euro.