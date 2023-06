Testfahrt im Astra Electric: Neuer Antrieb, vertraute Optik

Dafür ist der Opel beim Fahren ganz vorn dabei: Denn mindestens zwei Zentner leichter als die meisten elektrischen Kompaktmodelle, fühlt sich der Astra agiler an und geht auch engagierter um die Kurven - selbst wenn er mit seinen 115 kW/156 PS beileibe nicht der Stärkste ist. Und mit 170 km/h macht er auch etwas mehr Tempo. Aber für viele sicher noch wichtiger: Der Astra ist eines der sparsamsten Modelle in seiner Klasse.

Nicht zuletzt, weil Opel serienmäßig eine Wärmepumpe einbaut, kommt der Astra Electric auf einen Normvererbrauch von 14,8 kWh. Die 54 kWh große Batterie reicht daher für 418 Kilometer. Der ID.3 hat zwar in der Basisversion eine Bruttokapazität von 62 kWh, kommt damit aber gerade mal elf Kilometer weiter.

Angesichts der kleinen Batterie fällt auch das mäßige Ladetempo nicht so sehr ins Gewicht. Denn während die elf kW am Wechselstrom noch in Ordnung gehen, ist der Astra mit 100 kW am Schnelllader vergleichsweise abgeschlagen. Doch weil er nicht so viel Strom braucht, reichen ihm trotzdem weniger als 30 Minuten, bis der Akku zu 80 Prozent gefüllt ist.

Die bessere Wahl in der elektrischen Golf-Klasse?

Er kommt mit der kleineren Batterie fast genau so weit wie der VW, fährt schneller und engagierter und ist einfacher zu bedienen - so rückt VW für Opel zum ersten Mal wieder in Reichweite. Nur beim Preis tun sich die Hessen keinen Gefallen. Denn mit 45.060 Euro ist der Astra gute 5000 Euro teurer als der günstigste ID.3 - das hat es lange nicht mehr gegeben. Und man muss schon tief in die Ausstattungsliste eintauchen, um sich den Opel schön zu rechnen.

Fazit: Einfachheit, die überzeugt

Der elektrische Astra ist weder ein trendiges Designerstück noch ein Hightech-Auto, das die Konkurrenz Lichtjahre hinter sich lässt. Stattdessen ist er grundsolide und einfach in der Handhabung. Und genau das ist es, was ihn auszeichnet. Denn so manchen dürfte die Umstellung auf den Elektroantrieb schon genug herausfordern.

Datenblatt: Opel Astra electric

Motor und Antrieb Elektromotor Max. Leistung: 115 kW/157 PS Max. Drehmoment: 270 Nm Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Einstufen-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4374 mm Breite: 1860 mm Höhe: 1488 mm Radstand: 2675 mm Leergewicht: 1679 kg Zuladung: 472 Kofferraumvolumen: 352-1268 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 9,2 s Batteriekapazität (brutto): 54 kWh Durchschnittsverbrauch: 14,8 kWh/100 km Reichweite: 418 km CO2-Emission: 0 g/km Kraftstoff: Strom Effizienzklasse: A+

Kosten: Basispreis der Modellreihe: 25.900 Euro Preis des Astra electric: 45.060 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Sechs Airbags, ESP, Spurhalte- und Abstandsregelung Komfort: Klimaanlage, Digitale Anzeigen, Navigation, Rückfahrkamera

Alle Angaben laut Hersteller (dpa)