  • „Und das, obwohl ich in all den Jahren keinen Unfall gebaut habe“: Warum dieser Senior fast 1000 Euro Kfz-Versicherung zahlt

Rüstiger älterer Autofahrer am Steuer: Viele Senioren fahren bis ins hohe Alter mit dem Auto - teilweise, weil sie müssen, teilweise aber auch, weil es Teilhabe am Leben anderer und Selbstbestimmtheit ermöglicht.
Rüstiger älterer Autofahrer am Steuer: Viele Senioren fahren bis ins hohe Alter mit dem Auto - teilweise, weil sie müssen, teilweise aber auch, weil es Teilhabe am Leben anderer und Selbstbestimmtheit ermöglicht. Bild: Symbolfoto: Ullstein Bild
Mobilität
„Und das, obwohl ich in all den Jahren keinen Unfall gebaut habe“: Warum dieser Senior fast 1000 Euro Kfz-Versicherung zahlt
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beitragsbescheide für 2026 sind da, für viele Sachsen wird die Kfz-Versicherung teurer. Bernhard Zieschang aus Dresden zahlt 400 Euro mehr als vor vier Jahren. Wird der Pkw für Ältere unbezahlbar?

Der Spätherbst ist für Bernhard Zieschang aus Dresden die Jahreszeit der unerfreulichen Briefe. Kürzlich steckte wieder einer im Postkasten: die Ankündigung der Huk-Coburg, Zieschangs Jahresbeitrag für die Kfz-Versicherung steige 2026 auf eine fast vierstellige Summe. Exakt 985,45 Euro soll der Rentner aus Dresden bis zum Stichtag am 1....
02.09.2025
3 min.
Für Autofahrer im Erzgebirge könnte Autoversicherung 2026 günstiger werden
Abschleppwagen im Einsatz: Die neuen Regionalklassen der Versicherer könnten die Konditionen für viele Autobesitzer in Sachsen verbessern.
Die Versicherer haben neue Regionalklassen errechnet. In der Haftpflicht werden Autobesitzer in Südwest- und Mittelsachsen unverändert eingestuft. Dafür gibt es einen Positivtrend in der Vollkasko.
Andreas Rentsch
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
04.10.2025
8 min.
Heizungstausch: Sächsische Energieagentur erklärt Systeme, Kosten und Fristen
Heizungsbauer an einer Gasbrennwerttherme: Eine funktionsfähige fossile Heizung darf weiter betrieben und repariert werden, wenn es sich um Niedertemperatur- oder Brennwertkessel handelt.
Viele Menschen sind verunsichert, was denn nun für ihre alte Heizung gilt – und welche neuen Alternativen es gibt. Freia Frankenstein-Krug berät bei der Saena zum Thema und beantwortet die wichtigsten technischen, finanziellen und rechtlichen Fragen.
Andreas Rentsch
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel